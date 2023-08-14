​​​​​​​تنافس أميركي روسي حاد على سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، تصاعد حدة الصراع الروسي الأميركي على سوريا وتراجع قيمة الروبل الروسي.

سوريا باتت ساحة معركة رئيسة بين الولايات المتحدة وروسيا

يشير الإجماع الاستراتيجي المتزايد الذي يكتسب النفوذ داخل واشنطن إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصعّد الضغط على الولايات المتحدة في سوريا في محاولة لإجبار القوات الأميركية على مغادرة البلاد. ويلقي بعض الخبراء العسكريين الأميركيين باللوم على إدارة بايدن كونها خجولة جداً في مواجهة الروس، حسب تحليل لصحيفة عرب نيوز السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لتحقيق أهدافه في سوريا، يعمل بوتين على تصعيد التوترات مع القوات الأميركية التي تم نشرها في البلاد منذ عام 2015. كما ترى الصحيفة أن على إدارة بايدن توضيح أهدافها الاستراتيجية في سوريا، كما يجب على الرئيس جو بايدن أن يجد طرقاً للاتصال ببوتين وأن ينقل إليه غضب أميركا من التهديدات الروسية على حياة الأميركيين في سوريا.

الروبل ينخفض إلى إلى أدنى مستوى في 16 شهراً مع ارتفاع الإنفاق العسكري

انخفض الروبل الروسي إلى أدنى مستوى في 16 شهراً مقابل الدولار، حيث أدى ارتفاع الإنفاق العسكري الروسي وانهيار عائدات التصدير إلى زيادة الضغط على العملة التي تعاني من العقوبات الغربية وتصاعد تدفقات رأس المال إلى الخارج، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وفقدت العملة الروسية نحو 25 في المائة من قيمتها هذا العام وهبطت أكثر من 100 روبل مقابل الدولار في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين مع تأثير الحرب مع أوكرانيا.

وتسارع الانخفاض في الأسابيع الأخيرة، ما زاد الضغط الاقتصادي على موسكو بعد العقوبات الغربية التي حدّت من تدفقات رأس المال، ناهيك عن ابتعاد الدول الأوروبية عن إمدادات الطاقة الروسية، ما قلص الإيرادات التي تحصل عليها من مبيعات النفط.

أدى الارتفاع الكبير في الإنفاق إلى زيادة الواردات السنوية بنسبة 20 في المائة في النصف الأول من هذا العام.

(م ش)