أدلى مكتب حماية الطفل في هيئة المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، ببيان، اليوم الثلاثاء، أمام مكتب الهيئة بمدينة قامشلو، بحضور العشرات من عضوات الهيئة اللواتي حملن يافطات كُتب عليها "إيناس علي الجاسم طفلتنا جميعاً"، و "معاً للحدّ من العنف"، و "معاً لمحاسبة الجناة وتحقيق العدالة". على خلفية مقتل طفلة في ناحية الدرباسية.

وأعلنت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا، في 10 حزيران الجاري، إلقاءها القبض على قاتل الطفلة "إيناس علي الجاسم" التي تم العثور على جثتها في 9 حزيران بريف الدرباسية في مقاطعة الحسكة، بعد مرور يومين على اختفائها.

البيان الذي قرئ من قبل الإدارية في مكتب حماية الطفل في هيئة المرأة لإقليم الجزيرة، وردة الرفاعي، استهلّ بالقول: "يعاني الأطفال في جميع أنحاء العالم من أشكال مختلفة من العنف والاستغلال والإساءة، ولا يقف العنف ضد الأطفال عند أي تخوم، فهم يتعرضون لأبشع أنواع العنف في كل البلدان وفي الأماكن التي يفترض أن توفر أفضل حماية لهم في (منازلهم وقراهم ومدنهم) وقد يكون عنف بدني، عاطفي أو حتى جنسي".

المكتب أكد في بيانه أنه يحق لجميع الأطفال أن يتمتعوا: "بالحماية من العنف والاستغلال والإساءات بغضّ النظر عن ظروفهم"، مشيراً إلى دور أنظمة حماية الأطفال في مساعدتهم على اللجوء إلى أنظمة عدلية منصفة بدءاً من ولادتهم لحمايتهم داخل مجتمعاتهم، "لأنهم أكثر ضعفاً وبالتالي أكثر عرضة للتعرض للأذى أو القتل".

ولفت الانتباه إلى قوانين تبنّي الإدارة الذاتية الديمقراطية مبدأ حماية الأطفال بتأمين مراكز لهم، وإصدار قوانين حامية استناداً إلى القوانين والمواثيق الدولية المعنية بالطفل، وأضاف: "تعمل الإدارة بجدّ على تطبيقها في مناطقها وكلها أمل على أن يكون هذا القانون الحد الفاصل بين أطفالنا والقتلى والمجرمين".

وأوضح المكتب أنه وقبل عدة أيام، وردهم أنباء عن جريمة قتل راحت ضحيتها الطفلة "إيناس علي الجاسم" ذات (10 أعوام)، قائلاً: "في ظروف غاية في الوحشية يعجز العقل البشري حتى عن تصورها، كشفت الأيام الماضية الكثير من التفاصيل حول مقتلها وتفاصيل محاولة إخفاء الجريمة التي كشفتها قوى الأمن الداخلي"، مبيناً أن هذه الجريمة "انتهاك صارخ للأخلاق المجتمعية والإنسانية".

مكتب حماية الطفل في هيئة المرأة لإقليم الجزيرة، شجب جريمة قتل الطفلة إيناس، وذلك انطلاقاً من "إيماننا بأن أطفالنا من حقهم أن يعيشوا في وطنهم وعلى أرضهم بأمن وأمان وسلم وسلام".

وأعلن المكتب في ختام بيانه، بأنه سيمثل جهة ادعاء على المجرمين الذين أقدموا على هذا "الفعل الشنيع"، حتى تحقيق العدالة ولينال الجناة الحساب الذي يستحقونه، معتبراً قضية إيناس "قضية رأي عام".

في سياق متصل، شجب مكتب حماية الطفل في لجنة المرأة بالإدارة المدينة الديمقراطية لمنطقة الطبقة، الجريمة النكراء التي ارتكبت بحق الطفلة "إيناس الجاسم"، وذلك خلال بيان قرأته عضوة المكتب، وعد المحمد، حضره عشرات النساء وممثلات عن الإدارة المدنية ومكاتب ولجان والمرأة في الطبقة.

أوضح البيان أن "ارتكاب هذه الجريمة البشعة من قبل الذئاب البشرية عديمي الرحمة الذين تخلو عن القيم الإنسانية والدينية، هدفهم نشر الفساد والفوضة وزعزعة الأمن النفسي بين الناس".

وأكد وقوف النساء في وجه هذه "الجرائم الوحشية" والنضال من أجل أن ينال الجناة أشد العقوبات "ليكونوا عبرة لغيرهم"، مشدداً "سنسعى جاهدات وبكل ما أوتينا من قوة للمحافظة على مجتمعنا وعلى أطفالنا من الوقوع في براثن هذه الوحوش البشرية لينعم أطفالنا بحياة آمنة".

(س أ/ي م)

ANHA