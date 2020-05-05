​​​​​​​تمهيداً للهجوم على ترهونة تركيا ترسل آلاف المرتزقة إلى ليبيا

ونقلت شبكة العربية نت أن بواخر محملة بالمرتزقة السوريين رست نهاية الأسبوع الماضي في عرض البحر قبالة السواحل الليبية، ومن هناك تم نقلهم إلى الشواطئ الليبية بقوارب الصيد.

ونقل ضابط في الجيش الليبي عن أحد الصيادين الذين شاركوا في عملية توصيل المقاتلين السوريين إلى شاطئ القرة بوللي، أن 14 قارباً على الأقل انخرطوا في عملية نقل المرتزقة ليلاً من البحر إلى البرّ، قام كل قارب بـ4 رحلات بمعدل 20 مقاتلاً في كل رحلة مقابل 500 دينار ليبي.

وأضاف أن المرتزقة غير مسلحين، لكنهم يرتدون لباساً عسكرياً ويحملون حقائب رياضية من الحجم الصغير، قامت مجموعات مسلّحة باستلامهم فور وصولهم إلى الشاطئ ونقلهم عبر سيارات رباعية الدفع.

كما كشف الجيش الليبي عن تحرّك لقوات الوفاق لتنفيذ هجوم عسكري كبير على مدينة ترهونة ( 65 كم شرق طرابلس) خلال الأيام المرتقبة بدعم تركي، من الأفراد والمعدات العسكرية، حيث تم رصد تحشيد كبير في محور القرة بوللي (50 كلم شرق طرابلس)، وتجمعات مسلّحة في مناطق مشروع النعام والضمان الاجتماعي وقرب جامع النور.

كما أكد الجيش أنه شهد ترسانة كبيرة وجديدة من الأسلحة وثقل عسكري غير مسبوق على مشارف المدينة، خاصة السيارات العسكرية المصفحة والمحملة بمختلف أنواع السلاح.

يأتي هذا بعد أن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة متلفزة الاثنين عقب ترؤسه اجتماعاً للحكومة، إنه سترد قريباً "أنباء سارة من ليبيا"، مشيراً إلى أن تركيا تواصل دعمها لحكومة الوفاق في طرابلس في مواجهة قوات الجيش الليبي بقيادة الخليفة حفتر.

(آ س)