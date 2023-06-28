​​​​​​​تمديد حظر التجوّل في 11 ناحية بولاية شرنخ

تستمر الدولة التركية المحتلة بممارساتها القمعية وأساليبها التعسفية بحق أهالي باكور (شمال كردستان)، حيث مددت حظر التجوّل المفروض على مركز شرنخ و11 ناحية تابعة لها، 15 يوماً.

واعلنت السلطات التركية في الـ 11 من حزيران الجاري، 11 منطقة في شرنَخ كـ "منطقة أمنية"، لمدة 15 يوماً.

والمناطق التي فرض فيها حظر التجوّل هي "مركز ولاية شرنَخ" والمناطق الواقعة بين نواحي "جزير، وسلوبي، وباسا، وقلابان وألكه".

وحسب ما نقلته وكالة فرات لأنباء، نقلاً عن والي شرنخ أن الحظر سيمتد من 30 حزيران الجاري إلى 14 تموز المقبل.

(م ح)