​​​​​​​تمديد فترة التسجيل للدراسة الحرّة

أعلنت هيئة التربية والتعليم في شمال وشرق سوريا في ١٧ من تشرين الثاني عام ٢٠٢١، عبر قرار لها عن نظام الدراسة الحرّة، وأجرت في ١٥ من كانون الثاني المنصرم امتحاناً للمتقدمين. ويخصُّ نظام الدراسة الحرة الصفّين، الـ ٩ والـ ١٢ فقط.

عن هذا الموضوع، أوضح الإداري في دائرة الامتحانات، نورالدين محمد، أن الامتحان الذي أُجري للطلاب المتقدمين كان امتحاناً تجريبياً؛ ليتعرف الطلاب على نظام هيئة التربية والتعليم. وبحسب نور الدين محمد، فقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين إلى الشهادة الإعدادية (الصف التاسع) ٤٥ طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد الطلاب المتقدمين إلى الشهادة الثانوية (الصف الثالث الثانوي) ٣٩٦ طالباً وطالبة. وعلّق نور الدين محمد على تمديد فترة تسجيل الطلاب، قائلاً: "كان ينبغي إيقاف التسجيل في ٦ من كانون الثاني، إلّا أننا مدّدنا التسجيل إلى نهاية شهر نيسان القادم، نظراً لازدياد عدد طلبات التسجيل".

البرنامج

وتجرى امتحانات الشهادة الإعدادية في الفترة بين الأول ولغاية ١٩ من شهر حزيران. فيما تجرى امتحانات الشهادة الثانوية بفرعها الأدبي من الأول ولغاية ١٦ حزيران، أما امتحانات الشهادة الثانوية بفرعها العلمي فستجرى في١ ولغاية ١٩ حزيران القادم.

وذكر محمد أن مراكز تقديم الامتحانات ستُحدد في أواخر شهر نيسان القادم. وبشأن الدراسة خارج أسوار المدرسة قال نور الدين محمد "إن التعليم مجاني لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، ويمكن للطلاب الأحرار أيضاً الانضمام إلى هذه الصفوف".

بحسب المرسوم المتعلق بالدراسة الحرّة، يُشترط أن يكون المتقدم للشهادة الإعدادية قد أتمّ الـ ١٤ عاماً من العمر. والمتقدم إلى الشهادة الثانوية ١٧ عاماً. كما يحقّ للطالب الناجح في الامتحانات النهائية إعادة الامتحان مرة واحدة، فيما يحقُّ للطالب الراسب إعادته مرتين.

(ر)

ANHA