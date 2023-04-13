​​​​​​​تمديد عمل المجلسين التشريعي والتنفيذي لإقليم الجزيرة 6 أشهر

عقد، اليوم، المجلس التشريعي لإقليم الجزيرة جلسته الثالثة لعام 2023 في قاعة الاجتماعات في ناحية عامودا، بحضور الرئاسة المشتركة لهيئات الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة، و98 أعضاء/عضوات المجلس في إقليم الجزيرة والرئيسة المشتركة للمجلس العام في شمال وشرق سوريا سهام قريو.

بدأت أعمال الجلسة بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قراءة محضر الجلسة السابقة باللغات الثلاث الكردية، والعربية والسريانية، واستهلت الجلسة بقراءة تقرير أعمال للمجلس التشريعي وتقييم الوضع السياسي من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس العام لشمال وشرق سوريا سهام قريو.

بيّنت سهام قريو أن: "الإدارة الذاتية انطلاقاً من مبادئها وعلى الرغم من السياسات الاقليمية المعادية لها، ما زالت تعمل وفق مصالح الشعب السوري، وتعمل على وحدة الأراضي السورية".

وأكدت سهام أنهم: "مستمرون بالعمل لإيجاد حل للأزمة السورية عبر الحوار السوري، بعيداً عن الأجندات ومصالح الدول المتدخلة في الأزمة".

تمديد عمل المجلسين التشريعي والتنفيذي 6 أشهر

بعدها نوقش الوضع التنظيمي ضمن المجلس، وتمخضت النقاشات عن تمديد عمل المجلسين التشريعي والتنفيذي 6 أشهر كحد أقصى، بعد التصويت عليها من قبل غالبية الحضور.

وجاء في محضر الجلسة: "نظراً للظروف الاستثنائية التي تمر بها الإدارة الذاتية؛ كوننا مقبلين على إقرار ميثاق العقد الاجتماعي لشمال وشرق سوريا وما سينتج عنه من إعادة هيكلة للإدارة الذاتية بكافة مؤسساتها، ومن ضمنها مجالس ومؤسسات إقليم الجزيرة، واستناداً إلى ميثاق العقد الاجتماعي وفق المادة /48/، فقد مُدّد عمل مجلس التشريعي والتنفيذي لستة أشهر كحد أقصى؛ وفقاً للأصول والقانون".

كما صادق المجلس على استقالة الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة نظيرة كورية، وإيقاف تكليف نائبة الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم السيدة فيفيان بحو أوسي لتكليفها رئيسةً مشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة.

كما تم تكليف أمل الخاطر لتكون رئيسة مشتركة لهيئة الزراعة والري في إقليم الجزيرة، وحل مكتب شؤون الأديان والمعتقدات في إقليم الجزيرة.

وانتهت الجلسة بتقديم درع تكريم من قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، للرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم الجزيرة السابقة نظيرة كورية، على جهودها التي بذلتها خلال مسيرتها في الإدارة الذاتية.

(خ ع/آ)

ANHA