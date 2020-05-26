​​​​​​​تمديد الحظر الجزئيّ حتّى 5 حزيران القادم

وأصدر اليوم الثلاثاء، المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بياناً أعلنت فيه تمديد فترة حظر التجوال بسبب جائحة كورونا من تاريخ 27 أيار الجاري وحتّى حزيران القادم، فيما تحدد فترة الحظر من الساعة السابعة مساءاً وحتّى السادسة صباحاً.

وخلال فترة النهار يسمح لكافّة المحلّات والمهن بالعمل، بالإضافة إلى حرّية التنقّل بين المدن والإدارات، كما يبدأ دوام العاملين في مؤسّسات الإدارة الذاتية بشكل رسميّ ابتداءً من يوم غد الأربعاء المصادف 27 أيار 2020.

وأشار البيان إلى أنّه ستبقى المعابر مغلقة لحين صدور قرار جديد بشأنها، ماعدا معبري التايهة والطبقة سيبقيان مفتوحين للحالات الإنسانية.

كما ستبقى المقاهي والكافيتريات والمدارس والجامعات مغلقة طيرة فترة الحظر الجزئيّ.

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ANHA