​​​​​​​تماشياً مع تزايد التعداد السكاني.. استعدادات لافتتاح فرن جديد في الشيخ مقصود

نظراً لزيادة عدد الأهالي في حي الشيخ مقصود ولتوفير مادة الخبز لهم، بدأت مؤسسة الاقتصاد في الحي بإنشاء فرن آلي، في ساحة عدامي الواقعة في القسم الشرقي من الحي.

انطلقت أعمال الإنشاء منذ كانون الأول الماضي، حيث وصلت الورشة الفنية إلى المرحلة الأخيرة وهي تركيب معدات الفرن.

وبحسب المؤسسة تم تخصيص 6 طن من مادة طحين للفرن، فيما ستصل طاقته الإنتاجية إلى 70000 ربطة خبز يومياً.

ويوجد في حيي الشيخ مقصود والأشرفية 7 أفران؛ 5 منها في حي الشيخ مقصود، وفرنان اثنان في حي الأشرفية.

حول ذلك قالت الرئيسة المشتركة لمؤسسة الاقتصاد، نارين إبراهيم، إن هدفهم من إنشاء فرن جديد هو توفير مادة الخبز لأهالي الحي، مشيرة إلى أن العمل جار على قدم وساق لتجهيز الفرن الذي سيتم افتتاحه في شه شباط القادم.

مبيّنة أن توزيع مادة الخبز التي تنتجها الأفران في حيي الشيخ مقصود والأشرفية يتم عن طريق المعتمدين ضمن الأحياء، فيما تباع ربطة الخبز بسعر 200 ليرة سورية.

(ع س/ س ر)

ANHA