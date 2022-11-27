​​​​​​​تلبية لنداء الدفاع والمقاومة الشبيبة في قامشلو ينضمون لصفوف YPG وYPJ

في مواجهة هجمات دولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا استنفرت شعوب المنطقة للدفاع عنها وحمايتها.

تستعد كل مكونات المنطقة من كرد وعرب وسريان وتركمان وآشور للحرب وفق مبدأ حرب الشعب الثورية والشبيبة هم طليعة هذا الحراك وعلى هذا الأساس انضم اليوم 25 من الشبيبة إلى وحدات حماية الشعب ووحدات حماية المرأة في مدينة قامشلو.

أوضح الشبيبة خلال بيان ، بأنهم سيقفون دائماً إلى جانب قواتهم وأنهم لن يتخلوا عن أرضهم وسيدافعون عن وطنهم. كما أشاروا إلى أن العدو يذكر يومياً بأنه سيقضي على حزب العمال الكردستاني PKK والشعب الكردي ووقالوا :" لكننا نرى اليوم في الذكرى السنوية الـ 44 لتأسيس PKK بأنه كل يوم يقتل العشرات من جنود الاحتلال في جبال كردستان وزاب، وهذا يثبت أنه لا يمكن أبداً القضاء على PKK والشعب الكردي".

وفي النهاية عقد الشبيبة حلقات الدبكة احتفالاً بالذكرى السنوية لتأسيس PKK وسط ترديد شعارات " يحيا القائد آبو"، " يحيا PKK "، " تحيا مقاومة الكريلا"، " تحيا مقاومة YPG، YPJ، QSD".

وكانت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية قد اصدرت بياناً في 23 تشرين الثاني الجاري في ظل الهجمات المستمرة للاحتلال التركي وقالت :"فيه في هذه المرحلة التاريخية نتوجه بالنداء لكافة الشباب في المنطقة. في الحقيقة يقع على عاتق شباب المنطقة مهام وطنية وإنسانية وشريفة للقيام بها، وكذلك أداء مسؤولياتهم في حماية المنطقة.

أبواب قوات سوريا الديمقراطية مفتوحة أمام انضمامهم، وحمل السلاح وحماية قراهم وبلداتهم وحقولهم. وعلى هذا الأساس فإننا ندعو جميع شباب وشابات شمال وشرق سوريا، ومن كرد وعرب وسريان وتركمان وأرمن، أي من جميع المكونات، للانضمام إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية. وبهذه الطريقة يمكننا ضمان حماية واستقرار وأمن مناطقنا".