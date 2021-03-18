​​​​​​​طلبة تربه سبيه يحتفلون بنوروز 2021

نظمت إدارة مدرسة الشهيدة وارشين بالتعاون مع مدرسة فيصل الحسين في ناحية تربه سبيه احتفالية للتلاميذ بمناسبة قدوم عيد النوروز.

نظمت الاحتفالية في مدرسة فيصل الحسين والتي بدأت بالوقوف دقيقة صمت بعدها، ألقت كلمة باسم إدارة مدرسة فايز منصور، جواهر تمو والتي باركت في بدايتها قدوم عيد نوروز على عموم شعوب شمال وشرق سوريا والشعب الكردي بشكل خاص واشارت إلى أن نوروز هذا العام يختلف عن جميع اعياد التي مرت.

جواهر تمو تطرقت إلى الانتصارات التي حققتها قوات الكريلا في جبال غاري التي اثبت للعالم بأن الشعب الكردي التواق إلى الحرية لن تهابه أيه قوى استعمارية مؤكدة بروح مقاومة الكريلا و انتصار غاري سنوقد شعلة نوروز 2021".

وبعدها قدمت فرقة الشهيد محمود التابعة لمدرسة فيصل الحسين عدة رقصات شعبية على انغام الاغاني الفلكلورية،و قدم الفرقة بعدها مسرحية حملت عنوان Heger nebin yek winê herin yek bi yek" التي تمحور عن دور الوحدة الكردية لمواجهة الهجمات التي تحاك ضد الشعب الكردي.

وفي نهاية الاحتفال أوقد التلاميذ شعلة النوروز وعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الفلكلورية.

(ك ا/ م ح)

ANHA