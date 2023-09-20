​​​​​​​طلبة شمال وشرق سوريا يتقدمون لامتحان القبول في الكليات العلمية

أجرت منسقية جامعات شمال وشرق سوريا للطلبة الراغبين بالتسجيل في الكليات العلمية، والذين سجلوا رغباتهم في المفاضلة الجامعية على هذا الأساس، امتحاناً للقبول في كل كلية منها. (جامعة روج آفا، وجامعة كوباني والشرق).

وجاءت أسئلة الامتحان مؤتمتة للمواد؛ الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء وعلم الأحياء.

وحسب المعلومات التي حصلنا عليها من مراكز التقدم لمفاضلة عام 2023- 2024، فقد بلغ عدد الطلبة المتقدمين لامتحان القبول في الكليات العلمية، 650 طالباً وطالبة، فيما بلغ عدد مراكز الامتحان 6 مراكز متوزعة في مدينة الحسكة، ومدينة كوباني، ومدينة قامشلو، والرقة والشهباء.

(س ب/ر)

ANHA