​​​​​​​طلبة شمال وشرق سوريا يتقدّمون للمفاضلة الجامعية

بدأ طلبة شمال وشرق سوريا بمراجعة المراكز المحدّدة للتقدّم لمفاضلة جامعات روج آفا وكوباني والشرق.

وقررت منسقية الجامعات في شمال وشرق سوريا هذا العام، إجراء امتحان قبول للتسجيل في هذه الكليات.

وهذه الكليات وأماكنها كالتالي "كلية الطب، وكلية هندسة العمارة البيئية، وكلية الهندسة الزراعية، وهندسة البترول والبتروكيميا، وكلية الحاسوب، والاتصالات، والميكاترونيك والكيمياء الحيوية (البيوكيميا) في جامعة روج آفا".

وكليتا "الطب والهندسة الزراعية في جامعة الشرق".

المعهد الطبي في جامعة كوباني.

المعاهد التابعة لهيئة الصحة، والمعهد الصحي- الطبي.

وستكون أسئلة امتحان القبول الذي سيُجرى في 20 أيلول الجاري، مؤتمتة وتتعلق بمواد الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء وعلم الأحياء.

وينتهي التسجيل في السادس عشر من أيلول الجاري، فيما يبلغ عدد الكليات في جامعة روج آفا 12 كلية و3 معاهد، وكليات جامعة كوباني 3 كليات و5 معاهد، أما عدد كليات جامعة الشرق فيبلغ 7 كليات ومعهدين.

(س ب/ ر)

ANHA