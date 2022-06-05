​​​​​​​طلبة معاهد الشهيدة فيان أمارا في مقاطعة الشهباء يقدمون امتحاناتهم النهائية

بعد تلقي130 طالب/ة للمحاضرات في أقسام (اللغة والأدب الكردي – الرياضيات - الفيزياء والكيمياء - علم الأحياء –معلم الصف)، باشروا اليوم، تقديم امتحاناتهم النهائية.

حول الموضوع قال الإداري في معاهد الشهيدة فيان أمارا، محمد عثمان، لوكالتنا "على الرغم من القصف اليومي والتهديدات والهجمات التركية على المنطقة، إلا أن طلابنا أقبلوا على تقديم الامتحانات بمعنويات عالية".

داعياً في سياق حديثه، الطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية إلى التقدم والتسجيل في المعاهد، وقال: "نحن على أتم الاستعداد لاستقبالهم".

من جانبها، حثت الطالبة في قسم اللغة والأدب الكردي في معاهد الشهيدة فيان أمارا، وداد محمد، كافة الطلبة على التسجيل في المعاهد، وقالت: "ندعو الطلبة ليسجلوا في المعهد؛ كي نثبت للعدو أنه على الرغم من التهجير وقصفه اليومي إلى أننا متمسكون بلغتنا وسنصعّد من وتيرة نضالنا".

يشار إلى أن معاهد الشهيدة فيان أمارا للعلوم التربوية افتتحت دورتها الأولى في مقاطعة الشهباء عام 2019، وتخرجت أول دفعة من الطلبة فيها العام الماضي، حيث بلغ عددها 43 طالب/ة.

(س ر)

ANHA