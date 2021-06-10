​​​​​​​طلبة جامعة روج آفا ينظمون فعالية احتجاجية ضد هجمات الاحتلال التركي

وتضمنت فعالية الطلبة، وقفة احتجاجية في الصفوف الدراسية لمدة 5 دقائق احتجاجًا على هجمات الاحتلال التركي ضد جنوب كردستان.

ورفع الطلبة خلال الفعالية لافتات كتب عليها باللغات الكردية والعربية والإنكليزية "لا لتدمير الطبيعة والبيئة في كردستان"، "افشلوا مخططات الاحتلال"، "المقاومة ووحدة الصف ضد احتلال الدولة التركية"، "كل شيء من أجل مستقبل حر"، "صقور زاغروس يدافعون عن مستقبلنا" و "لا لقطع الأشجار".

وأطلق طلبة جامعة روج آفا بتاريخ الـ 25 من شهر أيار الفائت مبادرة "المستقبل يتحدث"، بهدف فضح جرائم الاحتلال التركي.

(ك)

ANHA