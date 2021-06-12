​​​​​​​طلبة جامعة كوباني: على الإنسانية والكرد الوطنيين دق ناقوس الخطر ضد الفاشية

وضمن فعاليات مبادرة "المستقبل يتحدث"، التي أطلقتها جامعة روج آفا في الـ 25 من أيار الماضي، بهدف فضح سياسات الاحتلال التركي وتوثيقها والتواصل مع الطلبة في أنحاء العالم، وفضح الجرائم التي ترتكب بحق المرأة، أصدر طلبة جامعة كوباني بيانًا بحضور العشرات من الطلبة وذلك في باحة الجامعة.

وقرأت الطالبة سلطان عطو البيان باللغة الكردية، وقالت فيه إن "الدولة التركية ومنذ تأسيسها تسعى إلى إبادة جميع الشعوب القاطنة في منطقة ميزوبوتاميا والأناضول، وقد نفذت أنواعًا عدة من الإبادة؛ الجسدية والثقافية، لذلك فإن هذه الدولة بنيت على أساس فاشي، واليوم هذا الأمر ظاهر أمام أعين العالم أجمع، ففي كل يوم تظهر على الشاشة مشاهد السرقة والاغتصاب والمجازر والنهب والفاشية التي تقوم عليها تركيا".

وأضافت "من الأعمال القذرة التي تقوم بها الدولة التركية حاليًّا ما يحصل في جنوب كردستان، فكما في أسطورة جلجامش، عندما يهاجم السومريون أجداد الكرد ويسرقون معداتهم وأشجارهم ويرتكبون المجازر بحقهم، اليوم يتكرر ذات الشيء من قبل الدولة التركية".

وأشارت إلى أن الاحتلال التركي يشن منذ أعوام عدة هجماته على مناطق جنوب كردستان بحجة وجود مقاتلي حزب العمال الكردستاني، لكن الجميع يعلم أنه منذ زمن العثمانيين والهجمات على الكرد مستمرة.

وأعرب الطلبة عن أسفهم من أحفاد "عبدالسلام البرزاني" الذي أعدمه العثمانيون، الذين وضعوا أيديهم بيد الأتراك أحفاد القتلة العثمانيين ويشنون الهجمات على مقاتلي الحرية.

ودعا الطلبة كل الأطراف الوطنية للوحدة، وعدم الالتفات إلى المصالح والحسابات الضيقة، والنضال ضد الفاشية حتى تحقيق الانتصار.

وأكد الطلبة أن الحرية والحقيقة هي التي ستنتصر، لكن ذلك لن يتحقق من تلقاء نفسه، لذلك، من الضروري أن يتحد الوطنيون والأحرار.

وناشد الطلبة الإنسانية الحرة والكرد الوطنيين دقّ ناقوس الخطر في هذه المرحلة التاريخية، والتحرك وعدم إفساح المجال للفاشية والخونة لتحقيق أهدافهم.

(ج ع/ج)

ANHA