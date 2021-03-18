​​​​​​​طلبة جامعة كوباني واتحاد الشبيبة يحيون نوروز بفعاليات متنوعة

وتحت شعار "بالعلم والمعرفة نشعل نار نوروز" أحيا طلبة جامعة كوباني فعاليات عيد نوروز2021، أمام مبنى الجامعة بحضور عدد من الأهالي والكادر التدريسي وشخصيات سياسية عدة.

وبدأت الاحتفالية بكلمة ألقاها الإداري في الجامعة أحمد حسين، الذي هنأ الحضور والشعب الكردي بحلول نوروز الذي يعتبر رمزًا وطنيًّا للشعب الكردي، مؤكدًا أن نوروز تاريخ من الحضارة الفكرية تناقلته الأجيال لإثبات حضارتها وتراثها.

وهنأ الرئيس المشترك لهيئة الشؤون الاجتماعية في إقليم الفرات سليمان كعيشيش، في كلمة له باسم المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الفرات احتفالية نوروز على الحضور، وخص بالتهنئة أبناء المُهجّرين بسبب الاحتلال لتركي.

وعن الوضع الصحي للقائد عبد الله أوجلان وسياسة الدولة التركية الفاشية، قال: "الدولة التركية تتحمّل كامل المسؤولية عن صحته".

وتلت الكلمات حلقة غنائية تضمنت عددًا من الأغاني القومية، التي أشارت الى مقاومة المناضلين الكرد في السجون التركية، ثم إلقاء قصائد بالإضافة إلى عروض مسرحية.

وفي سياق متصل، نظم اتحاد الشبيبة الثورية في مقاطعة كوباني حفلًا لإحياء عيد نوروز في ناحية شيران شرق مدينة كوباني تحت شعار "بانتصار غاري سنشعل نوروز ونمزق الاحتلال".

وشهدت احتفالية نوروز في بلدة شيران مشاركة كبيرة من الأهالي الذين نظموا حلقات من الدبكات الفلكلورية وسط إشعال النيران احتفالًا بنوروز.

(كروب/ د أ)

ANHA