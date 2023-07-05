​​​​​​​طلبة التعليم الحر يتقدمون للامتحانات

يُعتمد في شمال وشرق سوريا نظام التعليم الحر (وهو النظام الذي يكون فيه الدوام في المدرسة غير إلزامي). إلى جانب التعليم النظامي في المدرسة، ويتقدم غداً (6 تموز)، طلبة التعليم الحر للامتحانات النهائية للعام الدراسي 2022- 20123.

وحسب المعلومات التي حصلنا عليها من هيئة التربية والتعليم لشمال وشرق سوريا، فإن 863 من الطلاب الأحرار يتقدمون لامتحانات الشهادتين الإعدادية (الصف التاسع) والثانوية (الصف الثاني عشر) في 11 مركزاً امتحانياً.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 131 طالب وطالبة، فيما يبلغ عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الثانوية 732 طالب وطالبة، منهم (269 للفرع العلمي، و463 الفرع الأدبي).

من المقرر أن تنتهي الامتحانات في 23 تموز الجاري.

كما يمكن منح حق التوجه إلى امتحانات تكميلية، وفقاً لنتائج هذه الامتحانات.

(س ب/ س ر)

ANHA