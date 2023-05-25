​​​​​​​طلب جديد لمحاميي القائد أوجلان للقاء به

من أجل اللقاء بالقائد عبد الله أوجلان الذي تُفرض عليه عزلة مشددة من قبل سلطات الاحتلال التركي، تقدم اليوم، كل من المحامين مظلوم دينج، راضية أوزتورك، ريزان ساريجا، وفائق أوزغور أرول من مكتب العصر الحقوقي بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في مدينة بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي للقاء مع القائد عبد الله أوجلان.

كما تقدم المحامون أيضاً بطلب إلى المدعي العام للجمهورية وكذلك مديرية سجن إمرالي، للقاء مع كل من عمر خيري كونار وحميلي يلدرم وويسي آكتاش في سجن إمرالي.

والجدير بالذكر، بأنه لم ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان بأي شكل من الأشكال منذ ثلاث سنوات.

(ف)