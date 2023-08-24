​​​​​​​طلب جديد للقاء القائد عبد الله أوجلان

تقدّم اليوم، محامو مكتب العصر الحقوقي؛ إبراهيم بيلمز، راضية أوزتورك، عمران أمكجي، وجنكيز يوركلي، بطلب جديد إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي لمقابلة موكلهم القائد عبد الله أوجلان.

كما قدموا طلبات من أجل لقاء موكليهم الآخرين في سجن إمرالي خيري كونار، وهاميلي يلدرم وويسي آكتاش.

ويقدم محامو مكتب العصر الحقوقي طلبات اللقاء بموكليهم مرتين كل أسبوع، حيث لا ترد أي معلومات عن القائد ومعتقلي إمرالي منذ 25 آذار 2021.

فيما كان آخر لقاء مع القائد قد جرى في 7 آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان المعتقل منذ عام 1999، إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في 9 تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في 15 شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

بالإضافة إلى العزلة المشددة، تفرض السلطات التركية "عقوبات انضباطية"، لا تكاد تنتهي إحداها حتى تُفرض أخرى على القائد، لحرمانه من "الحق في الأمل" الذي يسمح للمعتقل بالحصول على حريته الجسدية بعد انقضاء 25 عاماً على اعتقاله.

(س ر)