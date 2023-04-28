​​​​​​​طلب جديد لأشقاء معتقلي إمرالي من أجل اللقاء بهم

تقدم محمد أوجلان شقيق القائد عبد الله أوجلان والمحامي مظلوم دينج اليوم، بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في مدينة بورصة التركية من أجل اللقاء بذويهم.

كما تقدم أشقاء المعتقلين الآخرين؛ علي كونار شقيق عمر خيري كونار وبولات يلدرم شقيق حاميلي يلدرم ومليحة جتين شقيقة ويسي آكتاش بطلب من أجل اللقاء بهم.

وكان آخر تواصل للقائد مع العالم الخارجي في 25 آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان دام 5 دقائق، ثم قطع الاتصال.

فيما كان آخر لقاء معه قد جرى من قبل محاميه ريزان ساريجا ونوروز أويسال في 7 آب 2019، ومنذ ذلك التاريخ تفرض السلطات التركية عزلة مشددة على القائد أوجلان المعتقل منذ عام 1999.

واعتقل القائد إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(ل م)