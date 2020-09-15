​​​​​​​طلعت يونس: تركيا تستقطع الأراضي السورية وحكومة دمشق صامتة

تتبع الاحتلال التركي سياسة التتريك في المناطق التي احتلتها في شمال شرق سوريا، إذ فرضت مؤخراً التداول بالعملة التركية بدلاً من العملة السورية في منطقة اعزاز، كما هددت الأهالي بالمساءلة في حال لم يلتزموا بالقرار، إضافة إلى ذلك تقوم بتغير ديمغرافية المنطقة بتهجير سكانها الأصليين، وسط صمت الحكومة السورية.

الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في إقليم الجزيرة طلعت يونس أوضح بأنه في الفترة الأخيرة فرض الاحتلال التركي التداول بالعملة التركية بدلاً من العملة السورية في إعزاز، وأمهلت التجار والأهالي مدة محددة ليقاطعوا التعامل بالعملة السورية، إضافة إلى ذلك هددت إدارة التموين في إعزاز والتجار بأن من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة.

وبيّن طلعت يونس أن الاحتلال التركي يسعى عن طريق اتباع هذه السياسة إلى تحقيق مصالحها الاقتصادية، ليزداد الطلب على العملة التركية في المناطق التي احتلتها والتي تقع تحت سيطرتها، خاصةً في الوقت الذي تعاني منه الدولة التركية من أزمة اقتصادية.

تركيا تستقطع الأراضي السورية والحكومة صامتة

وأكد طلعت يونس أن الدولة التركية مستمرة في اتباع سياسية التتريك، وتغيير ديمغرافية المناطق التي احتلتها وتهجير السكان الاصليين منها، وقال: "ليوطّن بدلاً عنهم سكانًا غير أصلين، كما فرضت اللغة التركية في مناهج المدارس، وحرفت تاريخ وثقافة المناطق المحتلة بهدف طمس هويتها وضم تلك المناطق إلى أراضيها".

طلعت يونس أشار إلى كيفية استخدام الدولة التركية للمرتزقة لإتمام مصالحها وتنفيذ مخططاتها في مناطق شمال وشرق سوريا، وقال: "دخلت تركيا إلى الأراضي السورية بحجة المرتزقة".

وأوضح يونس أنه يجب على حكومة دمشق الوقوف في وجه المخططات الاحتلالية التركية، وقال: "الحكومة السورية تقول إن الاعتداء على أراضيها أو تجزئتها من الخطوط الحمراء والتي لا يمكن تجاوزها، ولكن في المقابل تركيا تحتل أراضيها ولا تُحرك ساكناً".

ونوه يونس إلى أن تركيا تستقطع الأراضي السورية وتضمها إلى تركيا والحكومة السورية لا تبد أي موقف حيال ذلك.

وشدد طلعت يونس على ضرورة النضال والمقاومة في وجه الاحتلال التركي ومخططاته في مناطق شمال وشرق سوريا وسوريا، وقال: "لن نسمح للاحتلال التركي بتنفيذ مخططاته في مناطقنا، ينبغي على جميع القوات السورية الوقوف في وجه المخططات التركية".

(أ ب)

ANHA