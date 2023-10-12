​​​​​​​طلعت يونس: نهج المقاومة الشعبية سيكون الرادع لتركيا وطورانيتها

تحدث الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، على هامش فعاليات من الفعاليات المستمرة في مدينة قامشلو ضد الهجمات، عن الهجمات الأخيرة لدولة الاحتلال التركي على مناطق شمال وشرق سوريا.

وقال يونس إن دولة الاحتلال التركي كثفت استهدافاتها حيث طالت معظم مدن شمال وشرق سوريا، من بنى تحتية ومؤسسات مدنية وخدمية والمدنيين بشكل مباشر، وهذا يعتبر "خرقاً للقوانين والمواثيق الدولية وجريمة حرب"، مضيفاً "صمت القوى الدولية الضامنة يثبت شراكتها في المجازر التي تطال مناطقنا وشعبنا".

أهاب طلعت يونس بشعب شمال وشرق سوريا "الذي يقاوم منذ عشرات السنين اتجاه بربرية ووحشية دولة الاحتلال التركي، ويناضل بكل ما أوتي من قوة في سبيل الحرية والكرامة؛ لمساندة قواتنا العسكرية والالتفاف حول مشروعنا لحماية مكتسباتنا وأرضنا".

وأكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، في ختام كلمته على الاستمرار في نهج المقاومة الذي اختاره شعب شمال وشرق سوريا لصد جميع المخططات، وأكد "لن يستطيع بهذه الهجمات الهمجية إبعادنا عن قضيتنا وكسر إرادتنا، وهذه الإرادة الشعبية بوحدتها ستكون الرادع أمام تركيا وطورانيتها، وإفشال كافة المخططات التي تهدف لزعزعة أمن واستقرار مناطقنا".

(ك آس ر)

ANHA