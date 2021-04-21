​​​​​​​طلعت يونس: لا بد من تمديد حظر التجوّل الكلي

وقال يونس لوكالتنا إن حظر التجوّل الكلي ساهم في تراجع وتيرة الإصابات بالموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وأضاف خلال اتصال هاتفي "نتيجة سرعة انتشار هذه الموجة الجديدة للفيروس والإصابات والوفيات كان للحظر دور إيجابي في عدم خروج انتشار الفيروس عن السيطرة".

وأكد أنه لولا اتخاذ قرار تطبيق حظر تجوّل كلّي في شمال وشرق سوريا " لكانت الإصابات والوفيات أضعافًا مضاعفة. لذا من الضروري أخذ الاجراءات والتدابير اللازمة من خلال تمديد الحظر وضرورة تقيد المواطنين بالتدابير للحد من انتشار هذا الوباء الذي أصبح يهدد كل أسرة وكل شخص، والحظر الكلّي له نتائج أكثر إيجابية".

واختتم "لذا لابد من تمديد الحظر الكلّي حفاظًا على سلامة وصحة شعبنا".

وتأتي تصريحات يونس قبل يوم واحد فقط من انتهاء مدة حظر التجوّل الكلي في شمال وشرق سوريا.

(أ م/م)

ANHA