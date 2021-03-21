​​​​​​​طلعت يونس: بمقاومة أبناء شمال وشرق سوريا سندحر الاحتلال التّركيّ

عقب الكلمة التي ألقاها عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل، استمرت فعاليات نوروز قامشلو، بإلقاء الكلمات وتقديم الفنان الكردي خيرو عباس فقرات غنائية.

إذ ألقى الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة، طلعت يونس، كلمة هنّأ فيها شعوب شمال وشرق سوريا بنوروز 2021.

وأكّد: "بمقاومة أبناء شمال وشرق سوريا سندحر الاحتلال التركي، وسنصعّد نضالنا حتى تحرير عفرين وسري كانيه من الاحتلال التركي"، مشدداً على أنّ "الإدارة الذاتية تم تشكيلها بفضل تضحيات شعوب شمال وشرق سوريا".

وأشار إلى أنّ مساعي الوحدة الكردية ستتحقق بدعم من كافة المكونات الموجودة في شمال وشرق سوريا، كما لفت إلى أن مناطق شمال وشرق سوريا جزء لا يتجزأ من سوريا.

قدم بعدها الفنان الكردي خيرو عباس فقرات غنائية ازداد معها حماس الحضور.

"هذا العيد هو عيد السريان والكرد والعرب والأرمن"

تالياً ألقى عضو الجمعية الثقافية السريانية في سوريا، حنا صومي، كلمةً هنأ فيها الكرد بمناسبة حلول نوروز، وقال فيها: "هذا العيد هو عيد السريان والكرد والعرب والأرمن، حملنا السلاح معًا وحررنا الأراضي معاً".

متمنيًا أن تبقى البندقية واحدة، لتحرير كامل الأراضي المحتلة في سوريا من جرابلس إلى عفرين ومن الباب إلى سري كانيه، مضيفاً: "لإعادة الأرض إلى أصحابها الحقيقيين، نقول لا للتغيير الديمغرافي الذي يحصل في عفرين، ورأس العين".

وأضاف: "ليس لنا عدو في وطننا وديننا ومذاهبنا إلّا شخص واحد، اسمه أردوغان الذي حطمنا أسطورة حلمه الإمبراطوري السلطوي، وخسر في المعارك ضدنا".

وتابع: "منذ عام وتدور الاشتباكات في عين عيسى، ولم يستطع أن يتقدم شبرًا وسط استخدامه للتكنولوجيا الحديثة في هجماته، بل يبكي ويتألم، كيف لفئة صغيرة أن تحارب جيشًا وتقاوم هذا المحتل التركي".

وأضاف: "يدًا بيد لنبرهن للعالم أن هذا المشروع ليس كرديًا فقط، أو عربياً أو سريانيّاً، هذا مشروع الأمة الديمقراطية، التي هي مظلة لكل الشعوب في شمال وشرق سوريا".

واختتم قائلًا: "لا للون الواحد، لا للون الأسود الداعشي، وفي الدستوري السوري الجديد لا لسطلة أحدٍ على أحد".

كما ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار، ألقتها الإدارية شاها خليل، وقالت: "إن نوروز هذا العام، أعطى بهجة أكبر بانتصار قوات الدفاع الشعبي في منطقة غاري، وهذا يزيدنا إصراراً وعزيمة على مواصلة النضال، لننعم ببلدٍ مشرق".

ومن جهته قرأ فرهاد تيلو، رسالة أحزاب الوحدة الوطنية الكردية، لافتاً إلى أهمية تصعيد النضال "لضمان استمرارية مشروعهم الذي أصبح طوق نجاة لكل السوريين".

تالياً قدمت فرقة درة الفرات المشاركة من منطقة الطبقة بعض الفقرات الغنائية والدبكات الفلكلورية.

(س ر)

ANHA