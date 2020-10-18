​​​​​​​تلاميذ كري سبي ينددون بمقتل زميلهم حاتم زيدان

وجاء ذلك خلال بيان أصدره تلاميذ مدرسة إسماعيل الحمد في ناحية عين عيسى شمال سوريا، قرئ من قبل التلميذ محمد ممدوح.

وندد الطلبة في بيانهم بالاستهداف التركي لناحية عين عيسى، الأمر الذي تسبب بمقتل زميلهم في الدراسة حاتم زيدان قبل يومين.

وطالبوا في بيانهم المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في ردع الاحتلال التركي عن جرائمه وتوفير حياة آمنة للأطفال.

وتجدر الإشارة إلى أن الطفل حاتم زيدان من أهالي ناحية عين عيسى، استشهد يوم الجمعة الماضي إثر إصابته بجروح بليغة نتيجة القصف العشوائي التركي على الناحية وريفها.

(ج)

ANHA