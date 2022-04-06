​​​​​​​طلاب جامعة كوباني ينظمون حملة لتنظيف شوارع المدينة

وشارك في الحملة عشرات الطلبة إلى جانب الإداريين والموظفين في الجامعة وقبل انطلاق الحملة، أدلى الطلبة ببيان أمام الجامعة، قرئ من قبل الطالب ديار حمي، جاء فيه: "النظافة جزء من الحضارة، ويظهر مدى تنظيم شعب ما من خلال نظافة مدينته، لذا يجب علينا الاهتمام بنظافة مدينتنا".

أضاف البيان "تأتي هذه الحملة ضمن إطار الحملة التي انطلقت في شمال وشرق سوريا منذ فترة، لنظافة مدننا وقرانا ونحن طلاب جامعة كوباني نعلن انضمامنا لهذه الحملة".

أوضح البيان أن "الهدف من هذه الحملة هو زرع ثقافة النظافة بين شعبنا والحفاظ على نظافة مدننا وبالتالي المحافظة على حضارتنا وثقافتنا".

وناشد البيان الأهالي الحفاظ على نظافة الأماكن العامة والشوارع، والتعاون مع عمال النظافة للحفاظ على المدينة نظيفة.

وبعد الانتهاء من قراءة البيان توزع المشاركون في الحملة على ثلاث مجموعات الأولى انتشرت في غابة كوباني، والثانية في شارع 48، أما الثالثة فتولّت تنظيف مركز المدينة.

يذكر أن طلاب جامعة كوباني شاركوا في حملة نظافة في الـ 31 من آذار / مارس عام 2021، وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها الطلبة في حملة نظافة.

(م أ/ج)

ANHA