​​​​​​​تل رفعت.. تشكيل لجان طوارئ في إطار الاستعدادات لمواجهة هجوم تركي

تتكرر كثيراً على لسان المسؤولين الأتراك التهديدات التي يطلقونها بالهجوم على ناحية تل رفعت في مقاطعة الشهباء التي تحوي عشرات الآلاف من المواطنين، منهم مهجّرون من عفرين.

ويعتبر الكومين خلية أساسية ضمن تنظيم المجتمع، ويقع على عاتقه العمل في مثل هذه الظروف التي تستوجب الدفاع وتنظيم أفراد المجتمع وفق مبادئ حرب الشعب الثورية لمواجهة أي خطر محتمل.

ومن هذا المنطلق بدأ 15 كوميناً في ناحية تل رفعت، وبإشراف مجلس الناحية بالعمل معاً بتشكيل لجان طوارئ ومختصة كل منها بمهمة.

افتتاح دورات للإسعافات الأولية

وكأولى الخطوات في مواجهة أي هجوم للاحتلال التركي، افتتحت ضمن الكومنيات دورات في الإسعافات الأولية، يتلقى فيها أعضاء لجنة الصحة في الكومين الذي يراوح عددهم بين 3 و4 أعضاء دورات إسعافية على يد أطباء مختصين.

ليكونوا جاهزين لتقديم الإسعافات الأولية للمصابين، ومن هم بحاجة في حال حدوث الهجوم المحتمل.

وأصدرت هيئة الصحة في شمال وشرق سوريا في 18 تموز الجاري تعميماً، دعت فيه المواطنين إلى اتباع دورات في الإسعافات الأولية، ووجّهت النقاط الطبية والمشافي إلى تدريب المواطنين الراغبين.

تشكيل لجنة لتأمين الاحتياجات الأساسية

إلى جانب ذلك، تشكلت في الكومينات لجنة خاصة لتأمين الاحتياجات الأساسية للأهالي في أوقات القصف والهجمات.

حيث تتكفل اللجنة بتأمين الطعام وبقية المستلزمات للأهالي ويكون هدفها إيصالها للجميع.

تشكيل لجنة إسعاف الجرحى والشهداء

كما شكلت لجنة أخرى هي لجنة الإسعاف، وتوجد عدة مجموعات ضمن الكومين تقوم بإسعاف الجرحى أثناء اندلاع الحرب إلى المستشفى، وقد شُكلت هذه المجموعات في كل حي تقريباً.

وهذه اللجنة تقوم بعملها عندما يكون هناك جرحى أو شهداء. فتقوم فوراً بحماية ذلك الشخص وإسعافه إلى المستشفى.

الحماية

وتوجد سابقاً لجنة الحماية ضمن الكومين، ولكن هذه المرة سيكون عملها حماية النقاط الخلفية في المعارك وعلى هذا الأساس تم تشكيل لجنة في كل كومين لتقوم بهذا الواجب.

هذه اللجنة ستعمل وفق مبدأ حماية أحياء تل رفعت والمواطنين الذين يعيشون فيها من أي خطر محدق بهم.

توعية الأهالي من المخططات الاحتلالية

ومن خلال برامج التدريب التي ينظمها الكومين، خلال يوم من كل أسبوع، تحاول اللجنة توعية الأهالي وتنظيم خلال الهجوم التركي المحتمل.

الرئيسة المشتركة للكومين الثاني في تل رفعت، أمينة جاويش، قالت لوكالتنا "نقوم في الكومين بما هو مطلوب منا في هذه المرحلة، أعددنا المجموعات واللجان الخاصة لتقوم بالأعمال الموكلة إليها في حال شن جيش الاحتلال التركي ومرتزقته أي هجوم علينا".

بينما يؤكد المواطنون على المقاومة في وجه الاحتلال التركي. خالدة قاسم (مهجرة من عفرين) أشارت إلى أنهم سيقاومون في وجه الاحتلال وتابعت "لقد هُجّرنا إلى مقاطعة الشهباء، منذ أكثر من أربع سنوات، بسبب هجمات جيش الاحتلال التركي ومرتزقته، وبعد تهجيرها إلى مقاطعة الشهباء؛ عاود المرتزقة قصف مناطقنا وارتكبوا عدة مجازر بحقنا، نحن سنقاوم الهجمات بأسلوب حرب الشعب الثورية، ولن نسمح لأحد بأن يحتل مناطق أوسع وسنضحي بأغلى ما كي نحميها".

(سـ)

ANHA