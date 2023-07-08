​​​​​​​تل أبيب تدعو للتصدي لتهريب وإنتاج المخدرات في سوريا

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم الدعوات الإسرائيلية لوقف إنتاج وتهريب المخدرات في سوريا وخلافات الناتو والصين.

إيلي كوهين يدعو المجتمع الدولي للتصدي لتهريب المخدرات في سوريا

دعا وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في مؤتمر دولي حول تهريب المخدرات، الجمعة، إلى تحالف إقليمي لوقف التوسع في إنتاج المخدرات وتهريبها في سوريا، بحسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وكان كوهين يتحدث في مؤتمر دعا إليه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لمعالجة التهديد العالمي المتزايد للعقاقير الاصطناعية، وخاصة المواد الأفيونية الاصطناعية.

بحلول عام 2021، شكلت المواد الأفيونية الاصطناعية ما يقرب من ثلثي جميع وفيات المخدرات في الولايات المتحدة. مع وضع ذلك في الاعتبار، دعا بلينكن إلى مؤتمر لتنظيم عمل جماعي من قبل المجتمع الدولي للتصدي للعقاقير الاصطناعية.

كما دعا بلينكن المجتمع الدولي إلى معالجة العقاقير الاصطناعية الأخرى مثل الترامادول والميثامفيتامين والكابتاغون والإكستاسي والكيتامين، حيث يعتبر نظام الأسد أحد المصادر الرئيسية للكبتاغون.

تركيز الناتو الجديد على الصين يخلق توتراً داخلياً

وأشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إلى أن إنشاء الناتو كان لردع الدبابات والصواريخ السوفيتية في أوروبا، وهي الآن تعمل أيضاً على ردع طموحات الصين العالمية، مما يثير القلق بين بعض الأعضاء بشأن زحف المهمة واتهامات بكين بالتحريض على المواجهة.

وقالت الصحيفة بأن قادة من أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان سيحضرون اجتماع القمة السنوي لمنظمة حلف شمال الأطلسي للعام الثاني على التوالي. على جدول أعمال القمة، المقرر عقدها الأسبوع المقبل في ليتوانيا، زيادة التعاون في مجالات مثل الأمن البحري والأمن السيبراني، بالإضافة إلى التحديات مع الصين.

ويقول قادة الناتو إن تحركات الصين لتأكيد سيطرتها على بحر الصين الجنوبي، وهي نقطة عبور لتريليونات الدولارات من التجارة العالمية كل عام، فضلاً عن ترسانتها النووية المتزايدة وقدراتها في الحرب الإلكترونية، أصبحت الآن مصدر قلق كبير لأوروبا وأمريكا الشمالية وللدول الآسيوية.

ونما قلق الناتو بشأن الصين بسرعة، حيث أعربت المنظمة لأول مرة عن مخاوفها في بيان القادة في أواخر عام 2019، وأدرجت العام الماضي إشارة في وثيقتها التوجيهية الرئيسية، والمعروفة باسم المفهوم الاستراتيجي، لأول مرة.

الولايات المتحدة تزود أوكرانيا بالقنابل العنقودية لأول مرة

ستزود الولايات المتحدة أوكرانيا بالذخائر العنقودية لأول مرة بعد أن وافق الرئيس جو بايدن على النقل على الرغم من حظر القنابل المثيرة للجدل من قبل معظم الدول، بحسب صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وقال مسؤولون أمريكيون مطلعون على القرار إن الذخائر العنقودية ستدرج في حزمة مساعدات عسكرية جديدة سيتم الكشف عنها في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن وحلفاؤها الغربيون تعزيز هجوم أوكرانيا المضاد ومساعدة قواتها على استعادة الأراضي التي احتلتها روسيا.

ومن المقرر الإعلان عن الدعم قبل قمة الناتو الأسبوع المقبل في ليتوانيا، لكنه أثار انتقادات على الفور من جماعات حقوق الإنسان وكذلك من بعض الديمقراطيين في واشنطن.

(م ش)