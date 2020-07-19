​​​​​​​تكثيف إجراءات محاكمة نتنياهو واحتجاجات في إسرائيل على الأزمة الاقتصادية

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن المحكمة المركزيّة الإسرائيلية في القدس، حددت اليوم الأحد، جدولًا زمنيًّا لمحاكمة رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، بتهم فساد.

وأشارت إلى أن مرحلة الإثباتات، ستبدأ في كانون الثاني/يناير المقبل، بوتيرة 3 جلسات أسبوعيًّا، وسيكون مطلوبًا من نتنياهو، والمتهمين الآخرين، بالمشاركة في جلسات المحكمة.

وفي وقتٍ سابق، طالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيليّة، أفيحاي مندلبليت، بالإسراع في إجراءات المحاكمة ومرحلة تقديم الإثباتات والأدلة.

ويذكر أن نتنياهو يواجه تهم الفساد وخيانة الأمانة والحصول على الرشوة والاحتيال، وتدار التهم تحت مسمى الملفات.

والملف الأول، هو: الملف (1000) والذي يشمل اتهامات لنتنياهو بالحصول على منافع شخصية من أثرياء ورجال أعمال، بينهم المنتج السينمائي أرنون ميلتشين والملياردير جيمس باكر، وقال المستشار القضائي إن الاثنين زودا عائلة نتنياهو بصناديق شمبانيا وعلب سيجار على مدار سنوات بناء على طلب نتنياهو وزوجته.

ووصف ذلك بـ"خط إمداد" لتصل قيمة الهدايا إلى مئات آلاف الشواقل، في المقابل، عمل نتنياهو على الدفع بمصالح ميلتشين التجارية.

أما الملف (2000) فيتضمن اتهامات لنتنياهو بمحاولة التوصل إلى اتفاق مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" أرنون موزس، للحصول على تغطية إيجابية في الصحيفة، مقابل إضعاف صحيفة "يسرائيل هيوم" المنافسة.

فيما الملف ( 4000): الذي يمثل أكثر الملفات خطورة، يتضمن اتهامات لنتنياهو بإعطاء مزايا وتسهيلات مالية للمساهم المسيطر في شركة الاتصالات "بيزك" شاؤول ألوفيتش، مقابل الحصول على تغطية إيجابية في الموقع الإخباري المملوك لآلوفيتش، "واللا".

وفي شأنٍ آخر، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الليلة الماضية قرابة 30 إسرائيليا خلال مظاهرات احتجاجية في تل أبيب والقدس على تعامل حكومة نتنياهو مع أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وأفادت صحيفة "معاريف"، بخروج آلاف الإسرائيليين في مظاهرتين في مدينة تل أبيب والقدس أمام مقر إقامة نتنياهو احتجاجًا على الأزمة الحالية، مما تسبب في إغلاق الطرقات الرئيسة.

وفرقت الشرطة الإسرائيلية المتظاهرين بواسطة خراطيم المياه، وحدثت مواجهات مع المتظاهرين.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم" إن عددًا من المتظاهرين رشوا رذاذ الفلفل على ضابط في الشرطة خلال الاحتجاجات، فيما ألقوا الحجارة وحاولوا اختراق الأسوار التي أقامتها الشرطة.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة اعتقلت 15 إسرائيليًّا خلال المظاهرات في القدس و13 آخرين في مظاهرات تل أبيب.

(ع م)