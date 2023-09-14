​​​​​​​تكثيف الجهود والدعم لدير الزور على قائمة أولويات الإدارة الذاتية

زار وفد من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، المجلس التنفيذي في الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور؛ في أول زيارة رسمية للرئاسة المشتركة إلى دير الزور عقب ما شهدته المنطقة منذ 27 آب الفائت.

وضم الوفد الزائر كلاً من "الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيريفان خالد وحسين عثمان، ونائبي الرئاسة المشتركة، أمينة أوسي وحمدان العبد، والرئيسة المشتركة لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بيان العلي.

ووفقاً لموقع الإدارة الذاتية الرسمي، فإن الهدف من الزيارة هو الاطّلاع على آلية العمل المستقبلية، وبحث إعادة تأهيل ما تضرر، ووضع خطة عمل جديدة.

إلى جانب التباحث في آخر المستجدات الميدانية وتطورات العمل التنظيمي في المنطقة، وتقييم الرئاسة المشتركة للإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور للواقع الراهن في المدينة، وقدمت الإدارة المدنية لدير الزور عدداً من المطالب التي من الواجب التوقف عليها للتماشي مع المرحلة الراهنة، من دعم الجانب المالي وإعادة تأهيل المراكز التي تضررت بفعل "المجاميع الإجرامية الدخيلة".

وكذلك الوقوف على تحسين الخدمات، وتوفير المحروقات، وتطوير المنشآت الصحية وتحسين القطاع التربوي، ودعم الزراعة وفلاحي دير الزور، كاستراتيجية.

وأكد وفد الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تكثيف الدعم والعمل بأعلى وتيرة، لإعادة تأهيل ما طالته أيدي المخربين في الآونة الأخيرة، من منشآت وبنى تحتية.

وقال مشاركون في الاجتماع، إن ما تقدمت به الإدارة المدنية الديمقراطية لدير الزور، جرى وضعه في أولويات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا.

(أ م)

ANHA