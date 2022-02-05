​​​​​​​تكريماً لشهداء حملة مطرقة الشعوب.. مجلس المنطقة الشرقية في دير الزور ينصب خيمة عزاء

وتصدت قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا للهجوم الذي استهدف سجن الصناعة بحي غويران في الحسكة في الـ 20 من كانون الثاني المنصرم، في الحملة التي سميت حملة "مطرقة الشعوب" التي ارتقى فيها 121مقاتلاً ومواطناً ومن العاملين في السجن إلى مرتبة الشهادة.

توافدت صباح اليوم أعضاء المؤسسات المدنية والسياسية والعسكرية إلى خيمة العزاء التي نصبت وسط بلدة هجين في ريف دير الزور الشرقي؛ دعماً لمقاومة قوات سوريا الديمقراطية وقوى الأمن الداخلي في الحسكة.

بدأت المراسم باستقبال وفود الأهالي والمؤسسات، من مثل أعضاء حزب سوريا المستقبل، ولجنة المرأة، والشبيبة، والمؤسسات العسكرية في المنطقة.

ومن المقرر أن تدلي المؤسسات المدنية والسياسية والعسكرية في ريف دير الزور الشرقي، يوم غد الأحد، ببيان تضامناً مع حملة مطرقة الشعوب من تحت خيمة العزاء.

(ث ع/خ)

ANHA