​​​​​​​تكريماً لجهودهن.. تكريم خمس صحفيات كرديات

بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ 124 ليوم الصحافة الكردية التي انطلقت في الـ 22 نيسان / أبريل عام 1898 في العاصمة المصرية القاهرة، بإصدار جريدة "كردستان" التي تعتبر أول جريدة كردية من قبل الأمير، مقداد مدحت بدرخان، تكريم 5 صحفيات كرديات.

وتم تكريم كل من (سينم بدرخان، وروناهي حسن، ونوروز رشو، وشيرا أوسي)، بالإضافة إلى الصحفية الشهيدة دليشان إيبش، مراسلة وكالة أنباء هاوار، وذلك تكريماَ لجهودهن في إيصال صوت حقيقة مقاومة ثورة 19 تموز في روج آفا وشمال وشرق سوريا إلى العالم.

وكانت مراسلتنا دليشان إيبش قد استشهدت في تشرين الأول عام 2017 في هجوم لمرتزقة داعش في دير الزور أثناء تغطيتها لحملة أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية لتحرير دير الزور من داعش.

وشارك في احتفالية التكريم، التي أقيمت اليوم في مدينة قامشلو، صحفيون وصحفيات في شمال وشرق سوريا، والرئاسة المشتركة لاتحاد الإعلام الحر، أفين يوسف، وبنكين سيدو، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات من شبكة الصحفيين الكرد السوريين وهي الجهة التي كرمت الصحفيات الـ 5.

احتفالية التكريم، بدأت بإلقاء كلمة من قبل عضو شبكة الصحفيين الكرد السوريين، عبد السلام خليل، الذي رحب بكافة الحضور، وقال: "بمناسبة يوم الصحافة الكردية، أردنا تكريم الصحفيات الكرديات اللواتي كان لهن دور في إيصال صوت الأزمة السورية"، منوهاً "استشهد بعضهن وأخريات يعملن خارج البلاد".

واختتمت الاحتفالية، بتقديم دروع تذكارية لذوي ورفاق الصحفيات الخمس.

(كروب/آ)

ANHA