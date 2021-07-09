​​​​​​​تكريماً لها.. فرنسا تسمي ساحة في مدينة ليون باسم الشهيدة هفرين خلف

وقال موقع ميدل ايست آي البريطاني، بأنه سيتم تسمية الساحة الواقعة في حي "Guillotiere" في مدينة ليون الفرنسية، باسم "ساحة هفرين خلف"، حيث صوّت مجلس مدينة ليون بالإجماع على الاسم، اليوم الجمعة، بحسب وسائل إعلام فرنسية.

وسيتم افتتاح الميدان في وقت لاحق من هذا العام، في 21 من شهر أيلول/ سبتمبر.

وكتب عمدة الحي السابع في ليون، فاني دوبوت، على موقع تويتر أن تسمية الساحة ستكون تكريماً للشهيدة هفرين خلف.

واستشهدت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، هفرين خلف في 12 تشرين الأول 2019 في كمين نصبه مرتزقة الاحتلال التركي لسيارات المارّة على الطريق الدولي.

(م ش)