​​​​​​​تكريم مشفى الشعب في ديرك للكادر الطبي ضمن فعاليات8  آذار

تجمع الكادر الطبي النسائي من ممرضات وأقسام التخدير والعناية وكافة الطاقم الطبي في مشفى الشعب في قاعة المحاضرات في مشفى الشعب في ديرك بمقاطعة قامشلو.

وبعد الوقوف دقيقة صمت، تحدثت الناطقة باسم لجنة الصحة في مقاطعة قامشلو روجين أحمد وباركت اليوم العالمي للمرأة على جميع النساء وخاصة الطاقم الطبي النسائي الذي وقف في جميع الظروف الصعبة التي مرت بها المنطقة من حروب وحرائق وخاصة في ظل انتشار وباء فيروس كورنا".

وتابعت روجين:" إن الطاقم النسائي في الأقسام الطبية ولجان الصحة قام بالمهام الملقاة على عاتقه ليلاً ونهاراً في سبيل خدمة أبناء هذا المجتمع وفي جميع الحالات الإنسانية وتقديم الرعاية الطبية للأهالي".

وبعد الانتهاء من كلمتها تم توزيع الورود على الطاقم والكادر النسائي الطبي وعلى المرضى الذين يتعالجون في مشفى الشعب في ديرك.

(ع ع / م ح)

ANHA