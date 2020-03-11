​​​​​​​تكريم الطلبة المتفوقين في الثانوية الصناعية

بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019/ 2020، كرمت الثانوية الصناعية في مدينة قامشلو شمال وشرق سوريا، اليوم، خلال حفل الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي ضمن أقسام الثانوية.

وحضر الحفل الذي نُظم في الثانوية الصناعية، ممثلو هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، ومديرية التربية في مقاطعة قامشلو، واتحاد المعلمين في إقليم الجزيرة، ومجلس عوائل الشهداء.

ويُعد هذا الحفل الأول من نوعه منذ افتتاح الثانوية الصناعية في 2018، والتي تضم عدّة أقسام كالميكانيك، الإلكترون، الكهرباء، البرمجة، الحدادة، اللِحام، النجارة، وطورنو.

الإدارية في الثانوية الصناعية ولاء فرمان، أوضحت: "هذه المدرسة افتُتحت لتطوير المواهب والحِرف، واجتمعنا اليوم لنحصد نتائج ما قدمناه على مدار السنة، ونحن دائماً على اتصال مستمر مع ذوي الطلاب للنقاش معهم وحل مشاكل الطلاب، واطلاعهم على مستويات أبنائهم".

وتضمّن الحفل عرض مسرحية فكاهية شارك فيها طلبة الثانوية الصناعية، واختتم الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين بهدايا رمزية، والشهادات المدرسية للفصل الأول، وبعض الهدايا الرمزية للطلاب.

(كروب/أ ب)

ANHA