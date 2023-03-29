​​​​​​​تكريم أبناء الشهداء احتفاءً بميلاد القائد عبد الله أوجلان

وحضر حفل التكريم الذي نظم في حديقة المرأة وسط ناحية عين عيسى العشرات من ذوي الشهداء وأبنائهم.

وألقيت خلاله كلمات وأشعار من قبل أمهات الشهداء وأبنائهم، أكدوا خلالها على مواصلة درب النضال الذي رسمه القائد عبد الله أوجلان لتحقيق الحرية.

وتخلل الحفل عدد من الفعاليات الغنائية والترفيهية للأطفال، وزراعة الأشجار في دلالة على التشبث بالأرض. ليختتم بتوزيع الهدايا على أبناء الشهداء.

ويصادف يوم 4 نيسان ذكرى ميلاد القائد عبد الله أوجلان الذي ولد عام 1948، وشكلت شخصيته وفكره التحرري ثورة حقيقية ضد مضطهدي الشعوب.

(د)

ANHA