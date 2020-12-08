​​​​​​​تكليف الشيخ صباح خالد بتشكيل الحكومة الجديدة في الكويت

كُلّف الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة بقرار من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
العالم والشرق الأوسط 2020-12-08T11:40:00 مركز الأخبار

وعبّر بيان أصدره، اليوم، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في قصر السيف، تم إعادة تكليف الشيخ صباح خالد بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال البيان الأميري: "بعد الاطلاع على الدستور وعلى أمرنا الصادر بتاريخ 21 ربيع الآخر 1442 ه الموافق 6 ديسمبر 2020 م بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وبعد المشاورات التقليدية أمرنا بالآتي:

مادة أولى - يعيّن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلّف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم.

مادة ثانية - على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أمرنا هذا وإبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وأجريت انتخابات مجلس الأمة الكويتي في 5 كانون الأول/ديسمبر الجاري، وهي الانتخابات البرلمانية الثامنة عشرة في تاريخ الكويت.

(د أ)


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