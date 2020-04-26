​​​​​​​تخصيص ساعات لإعادة بث المقاطع المرئية تفادياً لمشكلة انقطاع التيار الكهربائي

عقب إصدار الإدارة الذاتية تعميماً يتضمن تعليق الدوام في المدارس والجامعات في شمال وشرق سوريا في 14 آذار، كإجراء احترازي لدرء ظهور فيروس كورونا في المنطقة، والذي بات يهدد الإنسانية جمعاء، باشرت هيئة التربية والتعليم باتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة سير العملية التربوية والتعليمية في المنزل.

وقررت الإدارة الذاتية البدء باستكمال عملية التعليم عن بعد عن طريق بث دروس عبر شاشات التلفزة ومنصات التواصل الاجتماعي، واليوتيوب، وفي 16 نيسان بدأت عملية بث الدروس بشكل رسمي باللغتين الكردية والعربية، عبر قناتي منبج تيفي وROJ AVA TV.

وتم إعداد الدروس المرئية للمراحل الثلاث الابتدائي والاعدادي والثانوي التي سُجلت في فرعي أكاديمية الشهيد عكيد جيلو في مقاطعتي الحسكة وقامشلو، ولكن ظهرت خلال الفترة المنصرمة مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، لذا اتخذت هيئة التربية والتعليم وبالتعاون مع إدارتي قناتي منبج تيفي وROJ AVA TV، تدابير لمنع حرمان الطلبة من العملية التربوية.

الرئيسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة روهات خليل أوضحت ذلك بعد ورود شكاوى من ذوي الطلاب، حول انقطاع التيار الكهربائي في الساعات المخصصة لبث مقاطع الدروس المرئية، ولتعويض الطلبة عما فاتهم من الدروس ريثما يستأنف الدوام في المدارس والجامعات تم حل المشكلة.

ونوهت روهات خليل: "تم النقاش بهذا الخصوص مع إدارة قناة ROJAVA TV وتم الوصول إلى صيغة، ألا وهي الاعتماد على إعادة بث مقاطع الدروس المرئية من الساعة 20.00 إلى الساعة 00.00".

وتبث قناة ROJAVA TV بشكل يومي الدروس ابتداءً من الساعة الـ 08.00 إلى الساعة الـ 12.00، ومن الساعة الـ 14.00 إلى الساعة الـ 15.00، ومن الساعة الـ 16.00 إلى الـ 17.00. ومدّة كل درس 20 دقيقة.

وحول مدى تجاوب الطلبة مع الدروس وهل يتم متابعتهم، أوضحت روهات خليل: "يتم متابعة الطلبة عن طريق مجموعات شُكّلت على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي حال وجود أي تساؤلات يتم الإجابة عنها من قبل كوادر التدريس"، وقيّمت العملية التعليمية بالإيجابية حتى الآن.

وحول كيفية تقييم الطلبة، خصوصاً أن العملية التربوية والتعليمية في شمال وشرق سوريا تعتمد على مستوى الطلبة ومدى مشاركتهم وسلوكياتهم ومدى التزامهم بأداء واجباتهم المنزلية (الوظائف)، وتقييدهم بالدوام المدرسي بشكل جيد، والاعتماد على نتائج الاختبارات الشفهية والكتابية، أوضحت روهات خليل بأن نقاشاتهم حول التقييّم النهائي للطلبة في الوقت الراهن ماتزال جارية.

وبيّنت: "في حال الانتهاء من جائحة كورونا، واستئناف عملية التعليم، وعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية، ستُجرى الاختبارات النهائية لهم بحسب البرنامج المتبع، أما في حال استمرار تعليق الدوام المدرسي فمن المحتمل الاعتماد على نتائج الفصل الدراسي الأول".

(أ ب)

ANHA