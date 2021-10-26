​​​​​​​تخريج دورة تمريضية في ريف دير الزور الشرقي نظمتها لجنة الشباب والرياضة

حضر مراسم التخريج ممثلين عن المجلس المدني في المنطقة الشرقية والمجالس المحلية في الخط الشرقي لدير الزور، ومجلس الشبيبة ووجهاء وشيوخ المنطقة والكادر الصحي في المنطقة.

وخلال المراسم ألقى الرئيس المشترك لمجلس المنطقة الشرقية "محمد العميري" كلمة أثني فيها على تنظيم مثل هذه الدورة وبارك المتخرجين والقائمين عليها اختتام الدورة.

تلاها كلمة للرئيس المشترك لمجلس الفرات "عبد الرحمن الدغيفج" الذي رحب بالحضور وشكر اللجنة المنظمة وهنأ المتدربين بالدورة والقائمين على عملية التدريب وشكر الكادر الصحي وتمنى ان تكون هناك دورات مستقبلية متطورة أكثر تحفز الشباب وتدعم معرفتهم وثقافتهم.

ثم ألقى الممرض المشرف على تدريب هذه الدورة "رياض مناع الخربوش" كلمة بارك فيها اختتام الدورة، وأشار إلى ضرورة أن يكون في كل بيت واسرة فرد ممرض وأكد على أهمية دور الممرض في الحياة المجتمعية.

وباسم لجنة الشبيبة ألقى حاتم الكحيلان كلمة قال فيها أطلقنا هذه الحملة ضمن جميع القرى في المنطقة الشرقية وأوصى بالاستفادة القصوة من المعلومات التي استفاد منها المنضمين لهذه الدورة في البيت والحي وفي كل مكان، مشيراً أن كل شخص خضع لهذه الدورة أصبح بإمكانه أن يكون مدربا في مجال التمريض.

ووزعت بعد ذلك شهادات التخرج على المستفيدين وفق ثلاث مستويات، حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه الدورة 35 مستفيد ومستفيدة والتي استمرت 45 يوما، تعلم من خلالها المستفيدين الإسعافات الأولية وحقن الإبر وتركيب القسطرة وتنظيف الجروح وغيرها.

والجدير بالذكر أنه ستبدأ دورة تمريض جديدة في بداية شهر تشرين الثاني في بلدة أبو حردوب.

(ث ع/ل)

ANHA