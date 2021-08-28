​​​​​​​تخريج دورة في الإسعافات الأولية ببلدة الشعفة في ريف دير الزور الشرقي

وأقيم حفل التخريج في مدرسة المزرعة ببلدة الشعفة بحضور ممثلين عن لجنة الشباب والرياضة في ريف دير الزور الشرقي والكادر المشرف على الدورة وجميع المتدربين بالإضافة إلى عدد من الأهالي.

بدأ الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها عضو لجنة الشباب والرياضة في هجين، محمد الدخيل، رحب خلالها بالحضور وهنأ المتدربين على تخرجهم.

كما ألقى الرئيس المشترك للمركز التربوي في السوسة، جاسم الهور، كلمة أثنى فيها على المتدربين وتمنى لهم استمرار النجاح والتقدم والمساهمة الفعالة في تطوير المنطقة، كما تقدم بالشكر إلى القائمين على هذا العمل.

تالياً وزّعت الشهادات على المتدربين، الذين بلغ عددهم 40 متدرباً/ـة خضعوا لتدريب عملي وشفهي استمر نحو شهر، حيث انطلقت الدورة في بداية شهر آب الجاري.

وفي ختام الفعالية مُنِحت شهادة شكر وتقدير للمدرب كمال العوض الذي أشرف على تدريب المتدربين بشكل يومي.

هذا وتشهد دير الزور وريفها نقصاً في عدد الكادر الطبي والمعدات والأدوية في ظل تفشي وباء كورونا.

(ث ع/ س ر)

ANHA