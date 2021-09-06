​​​​​​​تخريج أول دفعة من أكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي في كوباني

وأقيم الاحتفال في صالة الفرات بكوباني، وحضره العشرات من الأهالي وذوي الطلبة وممثلين عن الإدارة الذاتية ومؤسسات المجتمع المدني في إقليم الفرات.

وقبل بدء الاحتفال وتوزيع الشهادات على الطلبة، وقف الحضور دقيقة صمت استذكارًا لأرواح الشهداء.

ثم تحدث الإداري في أكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي سليمان وبارك تخرج الطلبة، وأضاف: "رأينا أننا بحاجة إلى افتتاح مثل هذه الأكاديمية من أجل أبناء شهدائنا الذين لم يستطيعوا متابعة دراستهم بسبب الهجرة وأوضاع الحرب التي نعيشها منذ عام 2011 إلى الآن".

وقامت بعدها لجنة الأكاديمية بتوزيع الشهادات على الطلبة الناجحين في الدورة،وأهدت جوائز للعشرة الأوائل تقديرًا لتفوقهم.

بعدها قدمت فرقة بوتان التابعة لمركز باقي خدو لثقافة والفن في كوباني عروضًا غنائية عقد الأهالي على وقعها حلقات الدبكة.

وكانت هذه الدورة قد افتتحت في الأول من تشرين الثاني عام 2020، وتفوق فيها 109 طالبًا وطالبة من أصل 119.

وقال أستاذ اللغة الإنكليزية في أكاديمية الشهيدة أمكيهان جودي، عوني عزيز شعبان، إن "هدفنا الأساسي كان بناء أرضية علمية للطلاب، ومحو الأمية، لأنهم لم يستطيعوا الدراسة بسبب ظروف الحرب والنزوح".

وأضاف: "هناك 4 فروع أساسية في الأكاديمية هي: اللغة الكردية، واللغة العربية، واللغة الإنكليزية، وتعلم الحاسوب، وباستطاعة أي طالب أن يختار فرعًا من هذه الفروع، والذين تفوقوا في هذه الدورة بإمكانهم العمل في مؤسسات الإدارة الذاتية".

ويشار إلى أن أكاديمية الشهيدة امكيهان جودي افتتحت في 28 تشرين الثاني ،2021 وذلك لتعليم ذوي الشهداء اللغات والكمبيوتر وتأهيلهم للعمل ضمن مؤسسات الإدارة الذاتية.

(ج ع/ج)

ANHA