​​​​​​​تخريج 25 متدربة على مهنة الخياطة في الشدادي

اختتمت دورة الخياطة بتقييم المتدربات اللواتي وصل عددهن لـ 25 متدربة، وتوزيع الشهادات عليهن.

استمرت الدورة لمدة 30 يوماً، تلقت فيها المتدربات دروساً نظرية وعملية خاصة بالخياطة والقص على يد مدربات مختصات في مجال الخياطة.

حول الدورات التدريبية وأهدافها، أشار عضو لجنة الشبيبة بشار الدخيل، إلى أن" الهدف من الدورة هو تدريب النساء على مهن يستطعن من خلالها الاعتماد على أنفسهن، وتأهيلهن للعمل في مشاغل خياطة خاصة بالإدارة الذاتية في الناحية إن أتيحت الفرصة لافتتاحها".

وقال: "سوف تكون أولوية الحصول على التوظيف للمتدربات اللواتي أنهين الدورة وحصلن على شهادة الخبرة والتدريب في مركز التدريب والتأهيل الخاص بالشبيبة".

ووفق لجنة الشبيبة في مجلس ناحية الشدادي، فأن دورة الخياطة أعطت دفعاً إيجابياً للتحضير لافتتاح عدد من الدورات المهنية الأخرى في الفترة المقبلة مثل "التمريض، وغيرها" تحت إشراف مختصين.

(ب د/أم)

ANHA