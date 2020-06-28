​​​​​​​تخريج 22 متدرّبة مختصّة بمجال التّمريض في بلدة هجين

أنهت دار المرأة في بلدة هجين دورة تدريبية في مجال التمريض دامت 38 يوماً، وهي الثانية من نوعها على مستوى الرّيف الشّرقيّ لدير الزور.

وتلقّت المتدّربات دروساً مكثّفة على مهارات التمريض وكيفية التعامل مع المريض، والإسعافات الأوّلية وتخييط الجروح.

وقالت الإدارية في دار المرأة والمشرفة على الدورة فاطمة خميس أن الدورات التدريبية توقفت مدة شهرين بسبب الإجراءات المتعلقة بجائحة كورونا.

ونوهت فاطمة إلى أن الهدف الأساسيّ من هذه الدّورات هو زيادة عدد الكوادر الطّبّية، وتحسين وضع المنطقة الصحّي لمساعدة الأهالي.

(خ ع/إ)

ANHA