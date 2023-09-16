​​​​​​​تخليداً لذكرى جينا أميني.. رسم صورتها على حائط حديقة في الحسكة

وقتلت الشابة جينا أميني في 16 أيلول 2022 تحت التعذيب بعد اعتقالها من قبل "شرطة الأخلاق" وأدى مقتلها إلى انطلاق انتفاضة شعبية في روجهلات كردستان والعالم .

وتخليداً للذكرى السنوية الأولى بادر اتحاد المرأة الشابة لرسم صورة جينا أميني على حائط حديقة 4 نيسان في حي المشيرفة بمدينة الحسكة.

وبعدها تجمع العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة، وألقي في الحديقة بيان إلى الرأي العام، قرأته الإدارية في الاتحاد ميديا عبد الرحمن.

وقالت ميديا عبد الرحمن في مستهل البيان "نستذكر الشهيدة جينا أميني التي قتلت على يد السلطات الذكورية الإيرانية، وتخليداً للذكرى السنوية الأولى قمنا برسم صورتها على حديقة القائد عبد الله أوجلان".

وأضاف البيان "شكّل مقتل جينا أميني ثورة بأكملها ليس في إيران فقط بل في العالم أجمع تحت شعار القائد "المرأة حياة حرية".

ونوه البيان، أن السلطات الإيرانية اتخذت من الدين درعاً بهدف سلب حقوق النساء في إيران.

واختتم البيان بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة جينا أميني وجميع النساء المناضلات، لتنتهي الفعالية بحرق أغطية الرأس تنديداً بمقتل الشابة الكردية جينا أميني.

(كروب)