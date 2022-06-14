​​​​​​​تكاتف الشعوب هو الحل الأمثل لدحر مخططات الاحتلال التركي

عقدت منسقية مؤتمر ستار في إقليم الجزيرة اجتماعاً موسعاً لأهالي ومكونات ناحية تل براك التابعة لمقاطعة قامشلو لشرح الوضع السياسي الراهن الذي تمر به المنطقة.

الاجتماع عقد في ساحة المركز الثقافي غرب الناحية بمشاركة كافة مكونات الناحية. بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء بعدها تحدثت الإدارية في منسقية مؤتمر ستار روزا حسن عن الوضع السياسي الراهن الذي تمر به المنطقة ونوايا الدولة التركية بشن هجمات عسكرية واسعة لاجتياح المنطقة واحتلال المزيد من المناطق.

وبينت روزا أن المخطط الإرهابي الذي تنوي تركيا تنفيذه قوبل برفض جزئي من الدول الضامنة المتمثلة بروسيا وأمريكا وفي الوقت نفسه تسري موافقتهم حسب سياستهم.

وأوضحت روزا بأن مقاومة الشعوب مبنية على التكاتف بين جميع مكونات الشعب وعلى شعوب المنطقة مساندة قواتهم.

كما ذكرت روزا بأن دولة الاحتلال التركي حاولت انتهاز الفرصة أثناء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وانشغال العالم بتلك الحرب وتحاول الهيمنة على المنطقة وفرض نفوذها.

وأضافت أيضاً: "الدولة التركية خسرت في حربها مع قوات الدفاع الشعبي على الرغم من استخدامها أعتى الأسلحة، كما خسرت في مخططها خلال الهجوم على سجن الصناعة مما أدى إلى تضرر اقتصادها بشكل مروع وأصبحت على حافة الهاوية مما دفع أردوغان إلى محاولة تعويض خسارته بالحرب على مناطق شمال وشرق سوريا.

وأخيراً أكدت روزا حسن أن تكاتف الشعوب وتلاحمها سيكبد الاحتلال خسائر فادحة وسينال من مخططاته التوسعية الإرهابية.

(ع/ع/ ك)

ANHA