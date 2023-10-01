​​​​​​​تجمّع نساء زنوبيا ينهي حملتيه ضد المخدرات وتزويج القاصرات

أدلت مجالس تجمّع نساء زنوبيا في الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج اليوم ببيانات منفصلة، قرئت أمام مراكز التجمّع، أعلنت فيها إنهاء الحملتين اللتين أطلقهما التجمّع قبل شهرين للتوعية بمخاطر المخدرات ومن تزويج القاصرات وقتل النساء.

في الرقة قرئ البيان من قبل الناطقة باسم مجلس تجمّع نساء زنوبيا في الرقة، سوسن الخلف.

أما في الطبقة فقرئ من قبل الإدارية في مجلس التجمّع في الطبقة، نور الحفني.

وفي منبج، قرئ البيان من قبل عضوة مجلس تجمّع نساء زنوبيا في منبج، رويدة حنيظل.

وفي بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، قرئ بيان التجمّع من قبل عضوة لجنة الصحة في مكتب تجمّع نساء زنوبيا بدير الزور الغربي، ليلى العثمان.

جاء في بيان التجمّع في الرقة: "بعد الانتصارات التي تحققت في شمال وشرق سوريا والأمان الذي عاشه أهل المنطقة في هذه الفترة، على يد أبنائها وبناتها وجميع مكوناتها مع بعضهم البعض لم يرق هذا الأمن والأمان والعيش الكريم للجهات التي تعمل جاهدة من أجل ضرب مشروع الأمة الديمقراطية والعيش المشترك لأخوة الشعوب، ولم تترك وسيلة أو نوعاً من أنواع الحرب الخاصة إلا ومارستها على مناطقنا، حيث رأينا في الفترة الأخيرة كيف بثّت هذه الجهات السموم بين أبناء وبنات شعبنا عن طريق المخدرات وترويجها من قبل أصحاب النفوس الضعيفة".

وأشار البيان إلى أضرار المخدرات على المجتمعات "حيث تتسبب بتشتيت العائلة وضرب بنية المجتمع، وكان هناك عدد من الجرائم التي ارتكبت وبخاصة بحق المرأة من قتل وانتحار بسبب تعاطي أحد أفراد العائلة لهذه المادة".

وذكّر البيان بضرورات إطلاق الحملة، بالقول: "نحن تجمّع نساء زنوبيا ارتأينا من مبادئنا وأخلاقنا التي نناضل من أجلها إطلاق حملة توعية بين الأهالي والمجتمع، وخاصة الفئة الشابة وتم الإعلان عن بدء حملة توعية بتاريخ 1 آب 2023 تحت شعار (معاً نحمي مجتمعنا ونحقق الأمان) والتي استمرت لشهرين".

وأضاف: "باسم تجمّع نساء زنوبيا قام مجلس التجمّع في مقاطعة الرقة بعقد سلسلة من الاجتماعات استهدفت المدينة والأرياف وكانت هذه الاجتماعات بالتنسيق والتعاون مع قوى الأمن الداخلي المرأة، ولجنة الصحة، والشؤون الدينية، والهلال الأحمر الكردي، وكان عددها (27) اجتماعاً وقد وجدنا تقبلاً لهذه الاجتماعات من قبل الأهالي وكان هناك الكثير من النقاشات والمقترحات بخصوص الحد من تعاطي المخدرات وترويجها والحد من الجرائم المرتكبة".

كما أوضح بيان التجمّع في الطبقة أن "الاجتماعات عُقدت على مدار شهرين، واستهدفت كافة الفئات المجتمعية من كلا الجنسين لمناقشة أضرار المخدرات والعمل لإيجاد الحلول، وبلغ عددها 43 اجتماعاً ضم 2463 رجلاً وامرأة".

وذكرت البيانان أن هذه الاجتماعات خرجت بجملة من المقترحات، منها:

1- التشديد على المعابر والمتابعة من قبل الجهات المعنية.

2- إنشاء مراكز صحية لمعالجة الإدمان.

3- تشديد العقوبات على مروجي المخدرات.

4- العمل على تطوير القوانين لمحاسبة المروجين والمتعاطين، وتشديدها لضمان تطبيقها

5- مراقبة المدارس والمعاهد وإعطاء محاضرات عن أخطار المخدرات خاصة الفئة الشابة.

6- تشديد الرقابة على الصيدليات وعدم صرف أي دواء دون وصفة طبية.

7- تفعيل دور خطباء الجوامع والتوجيه باتجاه هذه الآفة في خطب الجمعة.

8- تكثيف الاجتماعات لجميع النواحي والمدينة وتوجيه الأهالي وتوعيتهم للحد من هذه الظاهرة".

9- توفير أماكن مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية لتفريغ طاقة الشباب.

وحسب البيانين "سيقوم مجلس تجمّع نساء زنوبيا برفع هذه المقترحات إلى الجهات المعنية ومتابعتها، ولن تكون هذه الحملة هي الأخيرة، سوف تبقى مستمرة حتى نحمي مجتمعنا ونحقق الأمان".

فيما نصّ بيان مجلس تجمّع نساء زنوبيا في ريف دير الزور الغربي: "عقد 113 اجتماع استهدفت أهم المواضيع والآفات المجتمعية التي تتعرض لها المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام"، وذلك في إطار الحملة التي أطلقها تجمّع نساء زنوبيا بتاريخ 2023/8/1 تحت شعار (معاً لنحمي مجتمعنا ونحقق الأمان).

وأضاف البيان أن "المخدرات وتأثيرها على المجتمع وخاصة الفئة الشابة وتزويج القاصرات وتأثيره على صحة وجسد المرأة وتعدد الزوجات الذي يضعف من قوة المرأة؛ كل هذه المشاكل كانت محور حملتنا، حيث لاقت قبولاً من كافة الفئات".

وشدد "علينا أن نقف يداً بيد من أجل القضاء على هذه الآفات الخطيرة والتخلص منها بشكل نهائي".

واختتم بالقول: "نحن تجمّع نساء زنوبيا في دير الزور سنستمر بحملاتنا؛ حملات التوعية والعمل على توعية مجتمعنا من أجل جيل ناجح ومجتمع زاهر فبالشبيبة نحيا وبالشبيبة سننتصر، المرأة المنظمة هي المجتمع المنظم".

في سياق متصل، أعلن مجلس تجمّع نساء زنوبيا في منبج، خلال بيان عن انتهاء حملة التوعية بتزويج القاصرات وجرائم القتل بحق المرأة.

وجاء في البيان: "انتهينا من الحملة التي قمنا بها واستمرت شهرين، حيث قمنا بحملة ضد تزويج القاصرات وقتل النساء من 1/8 إلى 1/10/2023 عقدت فيها اجتماعات ومحاضرات للريف والمدينة والمؤسسات بهدف توعية المجتمع والأهالي بمدى خطورته (خطورة تزويج القاصرات)، وذلك بالمشاركة بين قوى الأمن الداخلي ولجنة الصحة والشؤون الدينية وتجمّع نساء زنوبيا".

أوضح البيان أن تزويج القاصرات "ظاهرة قديمة عند العديد من الأسر دون النظر إلى سلبياتها وكثرت تلك الظاهرة بسبب الظروف المادية والدينية والسياسية وسوء الأحوال الاقتصادية".

ولفت البيان إلى أن الحملة خرجت بعدة مخرجات "مثل تحسين الأحوال الاقتصادية والإعانة الاجتماعية بفتح مشاريع للنساء حتى يعتمدن على أنفسهن في قضاء الأمور المعيشية وفتح دورات تعليمية لأهمية التعليم والنضج الفكري".

وأضاف "زيادة حملات التوعية بخطورة الزواج المبكر للفتاة القاصر، تنشيط دور الإعلام لمناهضة زواج القاصرات والتدريب المستمر في المدارس والأكاديميات والمؤسسات والبدء بتنفيذ قانون الأسرة الجديد الذي يحد من تزويج القاصرات وتكثيف حملات التوعية من أجل زيادة وعي المجتمع".

وشدد البيان في ختامه "ستستمر حملاتنا ضمن فعاليات مناهضة العنف ضد المرأة".

(كروب/س ر)

ANHA