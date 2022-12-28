​​​​​​​تجمّع نساء زنوبيا يدين هجوم داعش على الرقة

وكانت خلية لمرتزقة داعش، قد شنت ظهر الإثنين (26 كانون الأول) هجوماً انتحارياً على مقر لقوى الأمن الداخلي في حي الدرعية الواقع في الطرف الشمالي الغربي لمدينة الرقة، وسجن يأوي مرتزقة داعش، حيث أدى الهجوم إلى استشهاد 6 من مقاتلي قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية.

تجمّع نساء زنوبيا في الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج، أدان خلال بيان كتابي وصلتنا نسخة عنه، هجوم داعش الانتحاري على مقر قوى الأمن الداخلي في الرقة.

وأكد: "لقد حاول عدد من الانتحاريين الدخول إلى المركز، إلا أن قواتنا استطاعت أن تتصدى لهم بشجاعة وقوة كبيرة ومنعتهم من الوصول إلى هدفهم، وتمكنوا من قتل إرهابي وتم إلقاء القبض على إرهابي آخر، كان يرتدي حزاماً ناسفاً واستطاع عدد منهم الفرار إلى الأحياء المجاورة".

أوضح البيان "أن هذا الهجوم يتزامن مع قيام تركيا بقصف مناطقنا، وتهدد بشن هجوم بري لإعادة إحياء داعش الذي كانت تدعمه وتموّله حين كان على حدودها طوال فترة سيطرته على هذه المناطق".

ولفت الانتباه إلى أن تحرك "هذه الخلية في هذا التوقيت، دليل واضح على استهداف مناطقنا داخلياً وخارجياً"، وقال: "لم يستطيعوا كسر إرادة قواتنا عبر طائراتهم وكل أنواع الحرب الخاصة التي يمارسونها، لذلك يحاولون ضرب الأمن والاستقرار الذي يتمتع به شعبنا في هذه المناطق".

أعرب البيان في ختامه عن خالص عزائه لذوي الشهداء، وأكد "شهداؤنا؛ نحن مدينين لكم، فأنتم من حميتم الشعب والأرض والعرض".

(ي م)

ANHA