منبج

وألقي البيان الأول في مدينة منبج من أمام مكتب المرأة وسط المدينة، من قبل الإدارية في مكتب تجمع نساء زنوبيا، فادية رسول، بحضور عضوات المؤسسات الخاصة بالمرأة.

ودعا البيان كافة النساء إلى النضال في وجه كافة الذهنيات الرجعية، والمتخلفة والمتمسكين بالعادات والتقاليد البالية التي تظلم المرأة وتهينها وتريد استعبادها واستغلالها.

وأشار البيان إلى أنه "وخلال السنوات الماضية ومنذ عشر سنوات بدأت المرأة تحارب وتناضل كافة الدهنيات السلطوية بكل إرادة وعزيمة وكسرت حاجز الخوف، وأصبحت المرأة في شمال وشرق سوريا مثالاً لجميع النساء في العالم".

ولفت البيان النظر إلى أن "المرأة في المناطق التي تسيطر عليها مرتزقة الاحتلال التركي لازالت تحت حكم وقوانين النظام الذكوري المستبد وتتبع كافة الأساليب لاستبعادها، ورأينا ذلك من خلال افتتاح جمعية لتعدد الزوجات في مدينة اعزاز الواقعة تحت سيطرة الاحتلال التركي ومرتزقته بهدف استغلال النساء وبيعهن وكأنهن سلعة تباع وتشترى، وأصبحت المرأة أداةً بيدهم لتحقيق أطماعهم التي تضر بالمرأة والمجتمع".

واستنكر البيان كافة الأعمال التي يقوم بها المرتزقة بهدف استغلال المرأة، ورفض ما تتعرض له من استغلال تحت حجج وذرائع واهية.

ووجه البيان في ختامه رسالة للنساء في المناطق المحتلة بأنه "على النساء في مدينة اعزاز وكافة المناطق المحتلة ألا يقبلن على نفسهن أن يكن أداة بيد المرتزقة، ونحن بدورنا كنساء مدينة منبج سنبقى مستمرات بمسيرة الحرية والنضال حتى تحرير كافة النساء في سوريا".

الرقة

أما البيان الثاني فقد ألقي في مدينة الرقة من قبل الإدارية في تجمع نساء زنوبيا سوسن الخلف، استنكر افتتاح ما يسمى "جمعية تعدد الزوجات"، مبيناً أنه محاولة كسر إرادتها والحد من عزيمتها بأي وسيلة كانت.

وأوضح البيان أن هكذا مكتب يجعل من المرأة "سلعة تباع وتشترى"، مضيفاً أن ذلك "وضع مأساوي تعيشه النساء السوريات في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين الموالين لتركيا، هن مغيبات تماماً عن التمثل في أي مجلس محلي، هناك من يقرر عنهن مصيرهن وهناك عشرات جرائم الاغتصاب الموثقة تم كتمانها".

وأدان البيان افتتاح هكذا مكتب، داعياً منظمات حقوق الإنسان والمنظمات النسوية "للوقوف في وجه هذه المكاتب والعنف والقرارات الخاطئة بحق المرأة".

يشار أن مدينة إعزاز المحتلة في ريف حلب الشمالي شهدت مطلع الأسبوع الجاري افتتاح "جمعية تعدد الزوجات" تحت رعاية المرتزقة التابعين لتركيا، مما أثار سخطاً شعبياً واسعاً على مستوى سوريا.

دير الزور

وفي السياق ذاته، تجمعت العشرات من أعضاء ممثلات المجالس المدنية والمحلية أمام مركز تجمع نساء زنوبيا في بلدة الكسرة بريف دير الزور الغربي، للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل عضوة التجمع يسرى عبد الكريم.

وأدان البيان الجرائم التركية بحق النساء في عفرين واعزاز وتل أبيض كافة المناطق المحتلة، وعدّ افتتاح ما يسمى "جمعية تعدد الزوجات" انتهاكاً بحق المرأة، وقال إنه "يحط من كرامة وحرية المرأة ويهينها"، مضيفاً: "بافتتاح مكتب لتعدد الزوجات أرجع مرتزقة الاحتلال التركي المرأة لآلاف السنين وجعلوا منها سلعة تباع وتشترى".

ونوه البيان إلى أن الاحتلال التركي يستهدف المرأة بشكل ممنهج، وناشد المجتمع الدولي لوضع حد لسياسة تركيا حيال المرأة والشعوب عامة.

كما لفت إلى جهود تحرر المرأة ف ظل مشروع الأمة الديمقراطية، واختتم البيان قائلاً: "من هنا أرض دير الزور نقول لاردوغان واتباعه لن تستطيعوا حجب شمسنا".

(س ر)

ANHA