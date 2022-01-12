​​​​​​​تجمّع نساء زنوبيا يعقد اجتماعه لعام 2021 في الرقة

وحضر الاجتماع عضوات تجمّع نساء زنوبيا في الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج، وممثلات عن المؤسسات المدنية والعسكرية وعضوات في الإدارة الذاتية.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت، تلاه قراءة تقييمات القائد عبد الله أوجلان من قبل عضوة الهيئة الإدارة لتجمّع نساء زنوبيا، نسرين الحسن، والتي تضمنت دور وأهمية المرأة في المجتمع.

وقرأت الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا، خود العيسى، التقرير السنوي للتجمّع الذي تضمن أهم الأعمال التي قامت بها مكاتب تجمّع نساء زنوبيا في الرقة والطبقة ودير الزور ومنبج.

وناقشت النساء المشاركات في الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بعمل المرأة في المنطقة بشكل عام، وأكدت النساء خلال النقاشات التي دارت في الاجتماع على ضرورة تكثيف العمل حتى تحرير كافة النساء المضطهدات في العالم.

وبعد الانتهاء من النقاشات، عُرض سنفزيون للأعمال التي قام بها تجمّع نساء زنوبيا خلال العام المنصرم.

واختتم الاجتماع بالمقررات والتوصيات التالية:

-النضال على خطا جميع النساء اللواتي ضحين بأنفسهن من أجل حرية المرأة والوطن وجعلها مصدر قوة ومثابرة في الحياة.

-إيقاف الحرب وتحقيق السلام المستدام في سوريا والإفراج عن كافة المعتقلات والمغيبات والكشف عن مصيرهن والعمل على عودة المهجرين والنازحين.

-الالتزام بحقوق المرأة وفق المعايير والمعاهدات الدولية والقرارات ذات الصلة.

-القيام بحملات تنظيمية فكرية للوصول إلى كافة النساء وتنظيمهن وتمكينهن على كافة المستويات.

-مناهضة كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.

-إحالة ملفات اغتيال وقتل النساء المدنيات إلى المحاكم الدولية ومتابعتها.

-تكثيف الزيارات والمحاضرات والحملات لتوعية المجتمع والمرأة والوصول إلى أكبر شريحة من النساء.

-استمرارية الفعاليات والحملات للتنديد ضد كافة الهجمات التركية.

-فتح دورات محو أمية وتعلم الحاسوب.

-افتتاح مشاريع صغيرة للمرأة وبالأخص في الأرياف.

-القيام بورشات عمل لتمكين المرأة سياسياً واجتماعياً.

-افتتاح دورات في أكاديميات المرأة.

استكمال تفعيل اللجان التابعة للمكاتب حسب الحاجة واستكمال المجلس العام للتجمع.

(كروب/ ي م)

ANHA