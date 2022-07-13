​​​​​​​تجمّع نساء زنوبيا يعلن انتهاء حملة الاجتماعات الجماهيرية ويؤكد على رفع وتيرة النضال

أدلى تجمّع نساء زنوبيا اليوم، ببيان، أعلن خلاله اختتام حملة الاجتماعات الجماهيرية التي انطلقت تحت شعار "بالتدريب والتنظيم سنحقق الثورة الاجتماعية" بمشاركة عضوات مكتب تجمّع نساء زنوبيا والمؤسسات المدنية.

قرئ البيان من قبل الناطقة باسم تجمّع نساء زنوبيا، خود العيسى، وجاء فيه:

"كما نعلم أن المرأة هي الركيزة الأساسية في المجتمع وبقاؤها في الظلام يعني بقاء المجتمع بأكمله في الظلام؛ لذلك علينا النهوض والسير في طريق ثورة المرأة لتحقيق الثورة الاجتماعية والنصر".

دعا البيان إلى "بناء شخصية نسائية تكون قدوة، تخلق حركة تنظيمية مدربة، تستطيع مواكبة العصر لإعادة المجد ورسم المستقبل الواعد بيدها. وعلى هذا الأساس وتحت شعار "بالتدريب والتنظيم سنحقق الثورة الاجتماعية" تم إطلاق حملة الاجتماعات الجماهيرية في الـ 6 من شهر حزيران المنصرم، في كل من منبج والطبقة والرقة ودير الزور".

أشار البيان إلى أن "الاجتماعات عُقدت في جميع المدن والأرياف والأحياء والمؤسسات والمجالس والكومينات، حيث كان الإقبال والمشاركة كبيرة من قبل النساء؛ بهدف نشر الوعي الاجتماعي وإظهار ما يحدث ضمن مجتمعنا من حرب خاصة تمارس على المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص، من ترويج للمخدرات والابتزاز الإلكتروني والانحلال الأخلاقي مما يسبب حالات الطلاق والانتحار للهروب من الواقع المعيشي الذي تعيشه المرأة من انتهاك لحقوقها كمنعها من التعليم وتزويجها وهي قاصر وتعدد الزوجات".

وأكد البيان أن "عدد الاجتماعات بلغ 325، وكان من أهم مخرجات هذه الاجتماعات، العمل على رفع وتيرة النضال ضد كافة السياسيات الممنهجة التي تحاك ضد المرأة ومناهضة كافة أشكال العنف والتمييز الممارس ضدها وتفعيل قوانين المرأة وافتتاح دورات محو أمية في كافة المدن والأرياف والنواحي، بالإضافة إلى القيام بالمزيد من الحملات التنظيمية الفكرية للوصول إلى جميع النساء وتنظيمهن".

أعلن البيان في ختامه، انتهاء الحملة وأوضح "استطعنا الوصول إلى أغلب النساء في المجتمع وستكون هذه الحملة من ضمن العديد من الحملات لنشر مبادئ وأهداف تجمّع نساء زنوبيا وتمكين المرأة من كافة النواحي والمستويات والإشادة بدورها".

(أع/ف)

ANHA